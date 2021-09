"Estiramientos, flexibilidad, idiomas... y lo mejor es el precio", humor para encontrar vendimiadores

Andrés Serrano García es un agricultor conquense de Motilla del Palancar que ha pasado del anonimato a ser, como el mismo dice, "viral" y todo porque ante la falta de mano de obra para recoger la uva, la falta de personal para la vendimia, decidió poner un anuncio en el que ofrecía no solo trabajo de forma muy especial sino con gran sentido del humor.

"Novedad de entrenamiento. Mejora de flexibilidad. Entorno al aire libre. Ocho horas de estiramientos garantizados. Conocerás gente nueva e incluso aprender idiomas", se puede leer en el anuncio que sirve de reclamo para encontrar vendimiadores.

Pues pese al humor y todo lo que ofrece, Andrés no entiende la falta de respuesta, "el problema es que vivimos en el pueblo y la gente se quiere ir a la ciudad, los pueblos están despoblados porque la gente se va a las capitales, prefiere trabajar en la industria". Recuerda Andrés que ya ni los estudiantes, "antiguamente los estudiantes aprovechaban la vendimia para pagarse sus estudios, ahorrar unos dinerillos, pero ahora no".

Pese a "haberla liado parda", el problema no se ha solucionado. "El problema del campo cada vez es más grande, nadie quiere trabajar en el campo" lamenta Andrés que necesita recoger la uva, "para eso necesito mano de obra, gente. Cada año cuesta más, hay gente que te dice que sí y luego o se va a la capital o a la industria, o simplemente se echa para atrás. El problema que tengo yo, lo tienen todos los agricultores de Castilla-La Mancha que somos la bodega de casi todo el mundo, abastecemos a gran parte de Europa, de España y del mundo".

No se puede decir que Andrés no haya tenido éxito en su convocatoria en la que derrocha humor, "han llamado desde muchos lugares de España, pero en Motilla del Palancar no tenemos alojamiento para que se puedan quedar, siempre cogemos gente de la zona o cercanos".

Tras hacerse famoso, este agricultor de Cuenca está pensando ya en nuevos reclamos, "creamos este cartelito de forma graciosa, pero es una realidad, podríamos a ver puesto que te pones moreno con los mejores rayos uva".