Un español que vive en Tampa narra la última hora tras el paso del huracán Milton: "No es agradable vivir esta situación"

El huracán Milton ha tocado tierra en la noche de este miércoles en Siesta Key, cerca de la ciudad de Sarasota, en la costa oeste de Florida, Estados Unidos. Lo ha hecho con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, es decir con categoría 3.

En la región de Tampa vive Raúl Castro, un español que nos ha contado la última hora sobre el terreno. Hace 24 horas, el joven explicaba a Carlos Herrera que su familia había decidido resguardarse en casa a la espera del huracán y este jueves siguen allí.

"Han pasado ya tres horas desde que pasó el ojo del huracán. Ahora estamos con la cola del huracán, que es lo que trae vientos más fuertes, pero ya estamos sin luz y sin internet, pero yo creo que ya lo peor ha pasado. Por lo menos por este lado, ahora se va hacia Orlando", explicaba a las 7 de la mañana, hora española, en 'Herrera en COPE'.

CONTACTO vía Europa Press Un Jeep avanza por las aguas inundadas cerca de Smather's Beach antes de la llegada del huracán Milton. Se prevé que el huracán Milton toque tierra en la costa del Golfo de Florida como un huracán importante el miércoles por la noche y el jueves por la mañana.

El peor momento del huracán

El momento más crítico lo han vivido pasadas las 10 de la noche, hora local en Tampa, cuando, según narra Raúl, "veíamos todos los árboles doblándose, muchísima agua por todos lados, las pantallas de protección del huracán sonando muy fuerte y en un momento ha fallado la luz dos o tres veces y ya se ha marchado completamente".

Además, el calor y la humedad hacen la situación más incómoda: "En Florida con 30 grados y 100% de humedad en el momento que se va el aire acondicionado, la verdad es que es bastante incómodo, no es tan incómodo como cuando se te vuela a la casa, que sí que es un problema, pero bueno, es una situación que no es agradable vivir".

"Hay mucha gente que dice, wow, ¿cómo se va a vivir un huracán? Pues no es más agradable vivirla, pero bueno, afortunadamente ya ha pasado sin muchos males", ha añadido.

lOS EFECTOS DE HURACÁN

Raúl permanece en casa y no sabe muy bien cuáles han sido los efectos en las zonas aledañas a su casa: "La calle que teníamos enfrente se ha inundado entera hasta cubrir todas las aceras. Es verdad que nosotros estamos en zona C de evacuación y no podremos saber si las casas que están más cerca de la bahía han sufrido, porque además estamos sin televisión, sin luz y sin nada.

Estamos esperando a que amanezca para poder ver un poco el desastre que ha podido hacer y ser más conscientes, porque sin televisión desde aquí no podemos enterarnos de nada".

Estamos esperando a que amanezca para poder ver un poco el desastre que ha podido hacer y ser más conscientes" Raúl Castro Español que vive en Tampa, Florida

El aviso de las autoridades

Ante una situación como esta, Carlos Herrera ha preguntado a este español por los múltiples avisos de las autoridades y es que incluso el presidente Joe Biden pidió que los ciudadanos que se quedaran dejaran una fotografía de cómo iban vestidos, por si era necesario identificarles.

EFE Joe Biden

"Aquí los marcadores son para poner en la piel, decían que se pusiera el nombre y una identificación, por si acaso te tenían que recoger.

Yo creo que las autoridades hacen su trabajo, que es que luego no puedan decir que yo ya te lo dije. Se puede decir que exageran la nota, pero cuando ocurren las deudas, tienes que decir, menos mal que avisaron.

Lo cierto es que aquí llevan avisando una semana y las zonas A y B, que son las más conflictivas, estaban superavisados de que se tenían que marchar, con lo cual nadie se puede llamar a ninguna sorpresa.

Es verdad que cuando el presidente habla de la ciudad de Tampa o la alcaldesa dice en la ciudad de Tampa, el que se quede puede morir. Imagínate".