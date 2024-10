Dos españoles cuentan en El Partidazo de COPE cómo viven la llegada del huracán Milton: "Cada uno se busca la vida"

En El Partidazo de COPE hablamos con tres españoles que se encuentran en Estados Unidos, donde este miércoles llegará el huracán Milton, que dicen que puede ser uno de los más devastadores de la historia del país americano. Juanma Castaño habló con Pablo, un estudiante que se encuentra estudiando allí y que nos contó cómo les dijeron en la Universidad de Tampa que se tenían que marchar: "Hace dos semanas vino el huracán Helen y cuando volvimos al colegio, hablaban de que iba a venir otro. El domingo nos mandaron un mail diciendo que se cancelaban las clases y que teníamos que evacuar porque estaba en peligro el colegio. Cuando te dicen eso, cada uno se busca la vida por tu cuenta. Me he traído una bolsa con ropa para una semana y poco más, lo necesario. Me he dejado un ipad, mucha ropa..."

Pablo también nos dijo cómo fue su salida de Tampa: "Intentamos coger un vuelo pero era un complicado, pero mi padre me consiguió uno a las 5 de la mañana para ir a Nueva Yersey; un Uber era imposible porque también se habían ido. El aeropuerto estaba llenñisimo pero tuve suerte porque no hubo ninguna cancelación".

Además, también le dijo a Juanma qué ha hecho uno de sus amigos que se encuentra en una de las peores zonas donde llegará el huracán: "Todo el mundo que conozco se han ido. Tengo un amigo que vive a cinco minutos de la universidad, que se quedó en el otro huracán pero ahora se ha ido; a ver cómo se encuentra la casa cuando vuelva porque es la peor zona, en la bahía".

José Aguinaga es un futbolista del Miami United que se encuentra en esa ciudad: "Se esperan muchas lluvias y una tormenta fuerte, pero no nos van a evacuar. Tengo un familiar que ha preparado la casa para esa tormenta, para ver si tiene suerte y puede encontrarse algo de la casa".

Sobre los avisos que les han dado, contó que "Nos han pedido que no salgamos a no ser que sea estrictamente necesario. He ido al supermercado y he cogido provisiones. Fui a llenar el coche de gasolina y la primera a la que fui no tenía ya gasolina; la gente está un poco nerviosa".