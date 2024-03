Escucha lo que opina Herrera del cabo del Ejército de Tierra que se califica como mujer

María José Navarro, en su 'Fruta Pelada' ha querido hablar de Roberto Perdigones, cabo del Ejército de Tierra y que se califica como mujer. La nueva ley le permite aparecer como madre no gestante del hijo que tuvo como hombre. Este martes, Perdigones estuvo con 'Y ahora Sonsoles' y su intervención ha causado mucho revuelo, pues aseguró que "a efectos legales ya no soy el padre, a efectos legales soy la madre no gestante".