Entrevista completa de Carlos Herrera a Ortega Smith (Vox)

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado a PP y Cs de no tener "firmeza y claridad de ideas" ante una izquierda que pacta con "proetarras, golpistas y totalitarios podemitas" y cree que su formación va a irrumpir en el Congreso y en el Senado tras el 28-A "con mucha fuerza". En su entrevista este viernes con Carlos Herrera en COPE, el dirigente de Vox se ha abierto a pactar con ellos para que no gobierne la extrema izquierda, pero "en base a programas, no personas". Aunque advierte: "Los apoyaremos en la medida que se comprometan a cambiar políticas. Pero con luz y taquígrafo. El engaño de Andalucía no va a volver a ocurrir", ha dicho.

Ortega Smith ha recordado que el pacto andaluz se firmó sólo con el PP porque Cs no quiso ni siquiera recibirlos. "Nos ponían cordones sanitarios", ha denunciado. A su vez, ha criticado que el PP no haya cumplido con los 35 puntos firmados. "Todo son excusas y problemas. Ahora, necesitamos que el pueblo español nos dé una mayoría fuerte para que no estemos condicionados a la cobardía de partidos que dicen una cosa en campaña pero luego a la hora de actuar les tiemblan las piernas", ha dicho. Para él, el discurso de Vox es "claro, valiente y llega a muchos españoles".