El engaño de Fernando Simón que podría llevarle ante un juez gracias a Rosa Díez

En su sección semanal de "Herrera en COPE", Rosa Díez ha explicado por qué ha dado este paso. "Yo presenté el 8 de junio una denuncia ante la Fiscalía, pero no tengo ni acuse de recibo. Así que he presentado la misma denuncia ante el Supremo", ha dicho. Y ha vuelto a recordar que Simón recomendó no usar mascarillas porque el Gobierno no las podía facilitar. "Engañaron a los ciudadanos diciendo que no eran necesarias o contraproducentes. Cuando se infectaban miles de personas y había decenas de muertos, eran incovenientes las mascarillas. Y ahora que se levanta el estado de alarma, ahora son obligatorias. A mi juicio, estos hechos pueden ser delictivos y pido al Supremo que investigue", ha señalado.

Para Díez, también es muy notable que ahora el Gobierno diga que las competencias en Sanidad o en las residencias siempre las tuvieron las CC.AA. durante el estado de alarma con la intención de lavarse las manos por su gestión de la crisis. "Ahora resulta que el Gobierno de España, que asumió todas las competencias y que nos tuvo cien días en estado de alarma, dice ahora que no las tuvo y que siempre fueron de las CC.AA. Sánchez presume de los españoles a los que ha salvado pero no asume la responsabilidad de los muertos que sí se han producido durante la responsabilidad. Mienten con tanto desparpajo y tanta osadía que producen vergüenza. Es una falta de respeto. Desprecian a los ciudadanos. Mienten porque nos desprecian y no nos respetan", ha asegurado.