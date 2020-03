Elena quitó las bombillas para ahorrar en el recibo de la luz

¿Qué medidas, algunas extremas o drásticas, han adoptado los fósforos para ahorrar en los gastos de casa? Algunas son muy sorprendentes. Otras de sentido común.

Entre las soluciones más draconianas encontramos la de Elena que acabó con el despilfarro de luz que hacían sus hijas quitando las bombillas de sus habitaciones. "Tenía contratada la luz con tarifa nocturna y tengo dos niñas y en la adolescencia hicieron una promesa de no apagar las luces y mi remedio fue quitar las bombillas de todas las zonas que usaban y ahorre, ¡claro que ahorré! y ellas aprendieron la lección. Tenían todo el día las luces encendidas con 15- 16 años", cuenta la fósfora.

Encarni de 80 años, ahorra en todo lo que puede, sobre todo por las noches. Si se tiene que levantar al baño, no enciende la luz, ella tiene otra solución. "Si estoy planchando no pongo la lavadora porque escuché una vez que si pones varias cosas a la vez pues el contador da muchas vueltas y eso consume mucho y si me levanto de noche, no doy la luz tengo mi linterna. Y el televisor desconectado de la luz si no está encendido".

La fósfora María ha dado soluciones al gasto energético, "veo las casas y oficinas con las calefacciones a 23º- 24º y las ventanas abiertas, perdemos un montón de dinero, más de 15 minutos con las ventanas abiertas perdemos 50 euros al mes".

Y la solución del fósforo Antonio es la climatización, "yo ahorro climatizando bien la casa. Aislando la vivienda se consigue mucho ahorro. Tenemos una costumbre distinta a los países nórdicos que aíslan bien la casa que les permite ahorrar en calefacción y aquí lo hacemos al reves. No solo cambiar las ventanas, hay que aislar las paredes por ellas se pierde un 40% de la energía de las casas. A una chica la elevamos de 4º a 16 grados la calefacción porque dormía con menos grados que en una nevera por no tener climatizada su casa".