La dramática situación de los cubanos tras el apagón total: "Cuando llevas días sin electricidad ni agua te preguntas cómo vas a sobrevivir"

El apagón cubano está siendo actualidad en el mundo entero, en los últimos días, por el infierno que están viviendo los ciudadanos de aquella isla. Los diez millones de habitantes son víctimas de la inoperancia del régimen que se traduce en muchas cosas.

Una de ellas es en sus centrales eléctricas que han reventado en ausencia de recambios y de tecnología suficiente. Esto supone estar sin electricidad, ni agua.

Reinaldo Escobar es periodista cubano y redactor jefe del diario digital '14yMedio' y ha pasado este martes por 'Herrera en COPE' para explicar cuál es la última hora que vive el país.

Más de 3 días sin electricidad ni agua

En primer lugar, ha puesto el foco en que se ha recuperado, en parte, la electricidad, pero "como se puede recuperar un paciente en terapia intensiva".

"Aquí pasó una catástrofe, ya que este país estuvo tres días completos, casi cuatro, en el que en las casas, en los hospitales, en los centros de trabajo, faltó la electricidad. Y claro está, cuando falta la electricidad, en un país que está diseñado y que está pensado para que funcione con la electricidad, es algo elemental", ha detallado.

En el caso de La Habana, la ciudad más grande del país que tiene casi dos millones de habitantes, "el colapso de la red energética nacional ocasionó muchos problemas, entre otros, sobre todo en las escuelas se suspendieron las clases, muchos centros de trabajo tuvieron que cerrar, y las familias sufriendo lo peor que le puede pasar a un cubano, que es que se le echen a perder las cosas que tienen en el congelador".

Y es que la falta de alimento es uno de los principales problemas: "La gente recibe cantidades enormes de comida, como puede ser una caja de 12 pollos enteros, sencillamente porque no se sabe si mañana va a haber. Y esa es la lógica de supervivencia que han tenido los cubanos durante mucho tiempo.

Cuando hay un corte eléctrico de muchas horas, eso se echa a perder. Esto es sencillamente dramático".

El agua

Además de la electricidad, millones de cubanos llevan días sin agua: "Hay que entender que en La Habana, la inmensa mayoría de las personas no reciben el agua por gravedad. Es decir, que haya un tanque elevado en un lugar enorme, en una presa, y que por gravedad llega hasta la ducha. No, no es así.

Tiene que haber un bombeo, y ese bombeo consume electricidad. Entonces, cuando esa agua normalmente se acumula en las cisternas, luego, con otra bomba local, se sube a un tanque elevado y se distribuye por el edificio".

"Cuando llevas ya tres días sin electricidad y además no tienes agua, uno se pone en una situación de peligro. Uno se pregunta qué va a pasar aquí. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y eso crea una angustia tremenda.

Hay que decir que ya desde ayer, yo diría desde ayer a las seis de la tarde, empezó a restituirse, no el Sistema Energético Nacional, que no se ha podido restablecer. Lo que han hecho es casi que renunciar al Sistema Energético Nacional para darle más relevancia a las plantas eléctricas locales, y que cada planta eléctrica local suministre electricidad, como dicen ellos, a las islas.

Han creado islas de electricidad en el país. Y esto no soluciona el problema, pero alivia la angustia de la persona", explica Escobar a Carlos Herrera.

Descontento en la población

Por último, ha explicado por qué la población no manifiesta su descontento: "El descontento no se ha manifestado como pudiera manifestarse por varias razones. Una, la presión de la represión, y otra, que el estado de angustia de las personas los lleva a vivir en los mínimos.

Es decir, cuando las personas no tienen ni siquiera una radio para oír las noticias, no sabes nada, es una situación bastante desesperante y lleva a los seres humanos a crearse una isla de individualismo".