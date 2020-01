Dignidad y Justicia: “Las víctimas de ETA van a tener justicia, pero no va a ser gracias al PSOE"

El Parlamento Europeo decidió este martes enviar una delegación a España para investigar por qué sigue habiendo 379 asesinatos de ETA no resueltos, lo que representa casi la mitad de los crímenes cometidos por la banda terrorista. Así se acordó en el Comité de Peticiones de la Eurocámara, que tramitaba la reclamación presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y la negativa de los socialistas europeos, Podemos y los nacionalistas.

El letrado de Dignidad y Justicia, peticionario de la causa europea contra los crímenes sin resolver de ETA, se ha mostrado este martes satisfecho de que estas víctimas puedan tener todavía “esperanza en saber la verdad” y considera “repugnante” la posición de los socialistas europeos al votar en contra de esta investigación.

Miguel Ángel Rodríguez Arias ha señalado durante una entrevista en "Herrrera en COPE" que en España “se ha vivido una situación de impunidad impresionante". "Casi la mitad de los asesinatos de ETA están sin resolver. Casi 30 años en los que muchas familias no saben todavía quién mató a sus familiares”, ha contado. Para él, esta investigación no cuestiona la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. "Ellos han hecho lo imposible por investigar estos casos. Pero cuando ves estos casos de impunidad, estos casos tan graves de violación de Derechos Humanos, está claro que algo no está funcionando”, ha asegurado.