DGT: Este es el motivo por el que el Ministerio de Interior no propone una tasa de alcohol 0 al volante

A mediados de agosto, en plena temporada de fiestas populares para muchos municipios de España, la Dirección General de Tráfico llevó a cabo una campaña de vigilancia y control de alcohol y drogas al volante. En la semana que duró, del 19 al 25 de agosto, 2.156 conductores dieron positivo a las pruebas de detección de alcohol.

Esto antes de la nueva rebaja en el límite de alcohol permitido que ha planteado el Ministerio de Interior. De 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre pasaría a 0,2, o a un 0,1 si la prueba es de aire espirado.

Los españoles y el alcohol

Tomar unas cervezas o ir de copas con amigos y familiares está completamente aceptado por los españoles. Es un problema que nos tomamos a broma, pero que, según el Ministerio de Sanidad, provoca más de 20.000 muertes al año.

Somos uno de los países que más cerveza consumimos, hasta 56 litros por persona, según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España en 2023, publicado por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este mismo informe refleja que España tiene el porcentaje de consumo de cerveza sin alcohol en relación con el total de cerveza más alto del mundo occidental y que "podría relacionarse con el hábito de consumo moderado y responsable de los españoles, con unos jóvenes que cada vez reducen más su consumo de cerveza".

Como han comprobado en 'La Tarde', con la nueva tasa máxima se acabó del todo beber antes de conducir. Ni una cerveza ni una copa de vino, cuando hasta ahora podríamos haber tomado 2 o 3 cervezas, depende de nuestro cuerpo y de lo que hayamos comido.

¿Por qué ha cambiado la tasa y de dónde viene?

En un primer momento, la tasa se situó en 0,8. Todo esto fue impulsado por la OMS en los años 70 y 80. Tras la implantación, estudiaron las cifras durante esas dos décadas y descubrieron que a partir de ahí el riesgo de accidente subía significativamente.

Lo anunciaban de la siguiente manera: "Esta tasa se considera un compromiso entre permitir cierto consumo moderado de alcohol y minimizar los riesgos de accidente". Sin embargo, Desde los 80 a esta parte nuestra percepción sobre el alcohol es distinta y le tenemos mucho más respeto.

¿Por qué 0,2 y no 0,0?

Como te comentábamos, 0,2 es una tasa que no te permite ni una cerveza. Entonces, a efectos prácticos, es básicamente 0, no debería haber riesgo. Según ha explicado Alberto Herrera en 'El Foco', no se pone en 0 porque podría haber muchos falsos positivos de gente que ha comido cosas que contienen algo de alcohol: "Me ha sorprendido bastante".

¿Es realmente útil el cambio?

Hay que tener en cuenta que de cada 10 test que se hacen a conductores fallecidos, prácticamente 5 de ellos siguen dando positivo en alcohol y otras drogas. Y es un dato que sube porque desde la pandemia el uso de drogas y alcohol se ha incrementado.

Lo que vemos en los países en los que lo han implementado es que sí sirve para reducir la mortalidad en las carreteras, porque Estonia, Polonia o Suecia, países a las que seguimos en estas medidas y que nos sirven de baremo, así lo prueban.

José Antonio Lijarcio es vicepresidente de FESVIAL y explica a COPE que "Noruega y Suecia aplicaron esta medida y tuvieron una reducción de la mortalidad por consumo de alcohol de casi un 22%. Así que hay ejemplos de otros países, y además son gente de grandes consumidores de alcohol en pequeñas sentadas. Esto significa que sí que es una medida que parece, evidentemente que sí que tiene resultados en algunos países".