Este es el detalle en la autopsia de Liam Payne que sorprende a los forenses: "Indicio fundamental"

Siguen las investigaciones en torno a la muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, en Buenos Aires. Sobre ello habla María José Navarro con Herrera en 'Lo que hace ruido' de 'Herrera en COPE'

Explica Navarro al comienzo de su intervención que "los ingleses llevan la solemnidad en el ADN" y, precisamente por este motivo, le recordaron en la Cámara de los Comunes. El tema está a la orden del día y la conmoción es total. Lo último que ha trascendido al respecto son los datos preliminares de la autopsia de Payne.

EFE Fotografía de archivo del cantante inglés Liam Payne

El dato más importante es la causa de la muerte.

Un fuerte traumatismo de cráneo, lesiones incompatibles con la vida y un detalle especialmente mirado por los médicos forenses al momento de realizar la autopsia.

En concreto, según explica la colaboradora de 'Herrera en COPE' "tiene que ver con los miembros superiores, sus brazos, que no presentaban lesiones de defensa, es decir, no hay fracturas y esto en este tipo de muertes es un indicio fundamental para empezar a determinar las razones. Es decir, no usó los brazos para parar el golpe, eso quiere decir muchas cosas".

Por el momento, no ha trascendido más información al respecto, pero de lo que no cabe duda alguna es de que la conmoción por lo sucedido es total. Descanse en paz, Liam Payne.

así reaccionó carlos herrera al fallecimiento de liam payne

Carlos Herrera lamentaba el trágico suceso en 'Herrera en COPE'. De hecho, aseguraba que a él le gustaba One Direction.

"Una vez más las drogas, la irresponsabilidad, la insensatez, la pérdida de cualquier control y sentido de la vida, se lleva una vida por delante", analizaba respecto a lo sucedido.

Por último, María José Navarro habló sobre la filtración que se ha producido de la llamada del recepcionista donde se hospedaba a los servicios de emergencia. Es un momento que puedes volver a escuchar aquí.

El empleado aseguraba que tenían un "huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Cuando está consciente, está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que manden a alguien, por favor. Urgente, porque no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y estamos con temor de que haga algo".