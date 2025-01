David Bustamante confiesa cómo ha conseguido dejar de fumar: "Estoy feliz"

David Bustamante ha estado en 'Herrera en COPE' hablando con Alberto Herrera para presentar su nuevo disco 'Inédito', pero también para recordar anécdotas de su carrera musical. Una carrera musical que empezó antes de su paso por Operación Triunfo, concretamente, cantando en la obra.

Te puede interesar La crisis de los 30, sin trabajo y con ocho kilos más: el vídeo que cambió la vida de la humorista Ana Brito

"Era su Spotify, lo inventaron ellas", comenta Bustamante al hablar de las seño ras que le pedían canciones mientras trabajaba. Una época de su vida que recuerda tanto con sus momentos divertidos como con sus épocas más duras.

Para Bustamante, música y familia han sido siempre dos conceptos muy relacionados. "Cantan todos en mi familia, por la parte de mi madre y por la parte de mi padre. Entonces era una cosa muy típica. Yo desde niño, cuando salía con mis papás, iban a tomar los vinos y todo eso, siempre estaban cantando".

La firma de discos en la que más miedo pasó Bustamente

Ya tras su paso en Operación Triunfo, muchos de sus grandes momentos los vivía en conexión con sus seguidores en las firmas de discos. "La gente me tiene mucho cariño y yo se lo tengo a ellos".

No puede evitar recordar una de estas citas con sus fans, aquella en la que "más miedo" pasó. "Fue en Barcelona, en una tienda de discos y había 10.000 personas. Entonces entraron, se saltaron todo el perímetro de seguridad y las baldas de libros y discos y todo eso, iban cayendo como un dominó hacia mí".

David Bustamante con Alberto Herrera en el estudio de COPE

Este nuevo álbum es el primer disco que compone totalmente él. 'Inédito', comenta, "era algo que tenía la necesidad de hacer, que no me atrevía a mostrar". "Tengo muchas cosas que decir. Soy una persona muy emocional. Entonces, tengo muchas cosas que decir y mi manera personal de decirlo".

"No fuméis, es la mayor basura"

Uno de los principales problemas que ha tenido que afrontar últimamente tiene que ver con su voz. Sin embargo, asegura estar mejor que nunca gracias a haber dejado de fumar. "Te habla una persona que lleva fumando desde los 14 años, por favor, quien me escuche, no fuméis, es la mayor basura, es la mayor basura, es lo peor y he vuelto a recuperar la voz que tenía con 20 años, tengo el mismo registro la misma o más potencia, estoy feliz"

"No sabía que tenía esa fuerza de voluntad hasta que lo intenté porque yo pensaba, era de los que decían ah, fumo y fumo porque me gusta porque me gusta no, porque tengo vicio. Y un día me quedé sin tabaco, no fui a comprar y me mostré a mí mismo que no lo necesitaba tanto".

David Bustamante

"Alguien que está realmente enganchado bajo la lluvia, bajo truenos, iría por ello, ¿no? Y dije, pues si puedo aguantar unas horas, ¿por qué en un día? Otro, otro, otro..." y así es como lo consiguió.

En una de sus canciones, Bustamante refleja el bullying que se puede sufrir hoy en día. Él mismo comparte los comentarios despectivos que ha recibido por haber aumentado de peso, algo que ha estado íntimamente ligado a dejar de fumar.

Puedes escuchar la entrevista completa en el audio al inicio de la noticia.