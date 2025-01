La crisis de los 30, sin trabajo y con ocho kilos más: el vídeo que cambió la vida de la humorista Ana Brito

Dicen que el humor es el idioma universal capaz de cruzar fronteras invisibles, incluso las que dibuja el olvido. Así lo vive en primera persona Ana Brito, humorista de corazón, publicista de profesión. Lo que comenzó como un intento de aliviar los momentos de confusión que sufría su abuelo a consecuencia del Alzheimer, se convirtió en una terapia emocional para ambos.

"El humor siempre ha sido parte de mi esencia. En mi infancia y adolescencia nunca pensé que me podría dedicar a ello, pero sí es algo intrínseco", ha comenzado asegurando.

Un vídeo que lo cambia todo

Brito ha explicado en 'Herrera en COPE' cómo llegó a dedicarse al mundo del humor: "Surgió de forma natural, he pasado por muchos trabajos, me tocó la crisis del 2008. El último trabajo en el que estuve, en una productora en el área de derechos audiovisuales, llegó un momento que dije o me cambiáis a entretenimiento o hay un 100% de probabilidades de que os hunda la empresa.

Ana Brito junto a Sofía Buera en 'Herrera en COPE'

Me dijeron que no podían cambiarme, así que dije que iba a buscar otra cosa. A las dos semanas llegó la pandemia, yo ya tenía fecha de salida, que era en junio. Mi último día fue un viernes, yo el lunes hice mi primer vídeo. Treintañera despedida y hermosa.

En ese momento se viralizó el video porque había mucha gente que se sentía como yo, que había engordado, otros tantos estaban en paro o en ERTE, y además muchos de mi generación se vieron como en 2008. Empatizó con la audiencia porque estábamos en un momento que no había plan B. Mientras buscaba trabajo, porque al principio sí buscaba, yo seguía haciendo vídeos".

Humorista en redes sociales

La influencer consiguió ganarse a su audiencia en un tiempo récord: "No me imaginé este éxito y mucho menos en tan poco tiempo. Yo empecé en junio y la primera colaboración me llegó en agosto, empecé muy pronto. Me lo tomé muy en serio desde el principio, hice cursos de comedia e improvisación. Me propuse un vídeo al día con guiones, horarios, etc.

Soy muy organizada, me encantaría ser más fluida, pero no me sale. Como tengo déficit de atención, me apoyo tanto en el orden que igual me he pasado. Si no está en mi agenda no exista, al nivel de que si quedo contigo y no me lo apunto a lo mejor ya no puedo porque tengo otra cosa".

Cómo se organiza el contenido

Además, ´ha explicado cómo se organiza a la hora de crear contenido: "Ahora estoy aprendiendo a ser más flexible y espontánea, pero me está costando mucho. Me hago una mañana de guiones, otra de grabaciones, otra de ediciones. Hay un orden, luego tengo un Excel en el que pongo en qué estado está cada vídeo".

Por último, se ha referido al libre que ha publicado bajo el título 'El lado bueno de las cosas', en el que habla de la importancia del humor: "Para mi el humor es tomarte la vida menos en serio. Aprender un poco a relativizar y ver que nada es tan importante. Desdramatizar".

Escucha la entrevista completa en el audio destacado.