Nieves Herrero coincide con Camilo José Cela durante la entrega de un Nobel y no puede creer lo que hace en plena cena de gala: "De repente"

Es en la noche, cuando el silencio envuelve las calles, y cuando los secretos parece que susurran entre sombras... es ahí cuando el misterio y el crimen tejen historias. Historias que, a veces, desafían la lógica o que atrapan la imaginación. Cada pista puede resultar un enigma. Cada testigo, una pieza clave. Y todo en un rompecabezas bastante incompleto. Quien mira con pistas esa lupa es quien lo descubre. Y quién lo escribe. De ello sabe mucho la periodista Nieves Herrero.

Pasa este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablarnos sobre su última novela. Llamada 'Luna Roja'. Es la...¡número 14! La novela 'Luna Roja' tiene que ver con el misterio, el crimen y la mujer.

Pero nos vamos al comienzo. Nieves Herrero hace referencia a la luna y cree mucho en sus efectos. La periodista explica que, cuando iba a nacer su hija mayor, tenía el presentimiento de que iba a venir al mundo en luna llena. Y así fue.

"Los científicos dicen que no tiene tanta influencia como creemos. Pero si tú trabajas en un psiquiátrico; donde están las personas que se recuperan de problemas de salud mental, realmente se agitan muchos en luna llena. De repente, los paritorios se llenan de mujeres que dan a luz", cuenta a Sofía Buera en 'Herrera en COPE'.

Nieves Herrero y Sofía Buera

Igual que Margarita Landi. Fue una gran periodista de sucesos. Ella le decía a Herrero que mirase la luna porque "si está roja, procura no salir de casa. Yo sí miro la luna, por si acaso".

Landi tenía "una percepción especial para resolver los crímenes. Empieza a colaborar con ellos. Y no había mujeres en la Policía. Fue la precursora total. Un comisario tiraba de ella para determinados asuntos. Y que Margot, mi protagonista, tiene".

"margot, la protagonista, es una mujer muy rompedora"

Margot, la protagonista de 'Luna Roja', es criada por miembros de la Embajada española en Gran Bretaña y "llega a España, en ese año 1954, con una mirada diferente. Se encuentra con un país que se abre a las bases norteamericanas. Ella participa en esa apertura de miras de las mujeres. Ella venía con costumbres distintas que chocaban".

"Es una mujer muy rompedora. Como los jóvenes de aquella época. Ellos querían ver la vida de otra manera", desgrana en los micrófonos de 'Herrera en COPE' respecto a la protagonista de 'Luna Roja', la última novela de Nieves Herrero.

Por otro lado, Herrera habla sobre una fina línea. Entre el bien y el mal. Y el que se atreve a saltarse esa línea... pues "no acabo de entender por qué alguien se erige en un ser superior para quitar la vida a alguien. No puedo entenderlo. Atrae porque choca muchísimo. El que alguien sea capaz de quitar la vida a otro". En su novela veremos "que en muchas mentes criminales el origen de cruzar esa línea está en la infancia. Influyen en el hombre o en la mujer que son después".

"mi madre siempre me decía que, desde pequeño, se endereza el arbolito"

Decía la madre de Nieves Herrero que "desde pequeño se endereza el arbolito. Yo siempre, cuando veía un suceso, me preguntaba el porqué. Los investigadores me decían que no buscase eso, que la maldad existe. He querido explicar el origen de la transformación de esta persona que da ese salto y cruza esa línea roja. Pero, afortunadamente, Margot se fija en los pequeños detalles". De hecho, Margot empieza a fumar en pipa.

Suceden casos que reviven. Y casos totalmente ficticios. La periodista es muy seguidora de "las novelas de Agatha Christie. En el año 50, todo era un poco más fácil y difícil. No había ADN ni todas las tecnologías que se aplican. La novela empieza con el robo de un collar. Les tenían muy fichados y era más sencillo dar con las personas que habían cometido un delito".

Herrero también tiene algo que contar sobre una misteriosa tortilla y Camilo José Cela. Dice que se resolvió en minutos "porque yo me iba a comer mi tortilla después de haber estado con Camilo José Cela en la entrega del Nobel. Él dijo que me tenían que dar mi peso en miel. Yo estaba embarazada. Fui a ese acto, se sentó a mi derecha. Me trajeron la tortilla. Y, de repente, miro a mi izquierda y veo que ya no existía la tortilla". Ahí empezó el misterio. Nieves miró a Camilo José Cela y pensó que no le había dado tiempo a quitarle la tortilla.

"Le dije: Camilo, ¿no te habrás comido mi tortilla? Y dijo: 'calla, no digas nada, que estoy a dieta'. Me callé y me quedé sin mi tortilla", cuenta en 'Herrera en COPE'.

EFE Camilo José Cela

