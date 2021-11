Crimen de Lardero: ¿cómo evitar transmitir nuestro miedo a los hijos?

Silencio es lo que se escucha en las calles de Lardero tras el asesinato del pequeño Álex que ha dejado impactado a la sociedad. En el lugar en el queFrancisco Javier Almeida captó al pequeño, los niños ya no juegan en las calles y apenas se ven a menores en esa y otras zonas.

Se ha hablado mucho de este presunto asesino, se buscan explicaciones al porqué este depredador sexual condenado estaba en la calle, quién decidió soltarlo y quién lo vigilaba.

Pero nos hemos olvidado del sufrimiento, del miedo… de cómo afrontar esta situación sobre todo con los niños. Qué hacer para que entiendan lo sucedido y evitar traumas. En definitiva, cómo evitar transmitirles nuestros miedos.

Por eso, en ‘Herrera en COPE’ halamos con Sara Navarrete, psicóloga del centro de Psicología Clínica de la Salud de Valencia quien nos dice que lo primero que debemos hacer una vez que “este suceso nos ha sacado de nuestra zona de confort y ha desestabilizado esa seguridad, tenemos que contextualizar”. Es decir, sigue explicando la psicóloga que “los padres han de ver la manera en aprovechar lo ocurrido para seguir educando, para seguir trasladando esa autonomía y libertad a mi hijo desde la seguridad. En ese sentido podemos verlo como una oportunidad para explicarle a nuestros hijos lo sucedido y contextualizar”.

Destaca Sara que “es muy importante que nosotros los empoderemos, no les transmitamos el miedo. Decirles que no se deben ir con extraños, que esto es un ejemplo de algo que puede suceder, no es lo común pero existe. Y partir de ahí construir esa seguridad en ellos, ese confío en ti, sé que eres inteligente, sé que nunca te vas a con un extraño por mucho que te diga que nos conoce, por mucho que te diga que ha hablado con nosotros”.

Por eso, aconseja la psicóloga que “hemos de utilizar esto para crecer y no para inculcar miedo sino para transmitir esa seguridad en ellos”.