Confirmado: las abuelas gallegas tienen superpoderes

Las abuelas gallegas tienen superpoderes. Era algo que ya todos intuíamos pero ahora un artista lo ha reflejado en murales gigantes. Joseba Muruzábal ha saltado a la fama por este curioso homenaje que brinda a las "superabuelas gallegas". Este coruñés lleva más de un año pintando a esas mujeres en fachadas de edificios gallegos. "Ellas de por sí son heroínas. Les doy solo un lenguaje visual más actual", ha contado este jueves durante una entrevista en 'Herrera en COPE'.

Muruzábal no sabe de dónde le viene esta especial sensibilidad por las ancianas puesto que de pequeño no tuvo mucho trato con señores mayores. "Tuve una abuela en Navarra pero no la veía muy a menudo", ha señalado. Pero se maravilla cuando ve a estas mujeres trabajando cualquier día y a cualquier hora "haciendo cosas que están fuera de su edad".