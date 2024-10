Carlos Moreno 'El Pulpo' confiesa cómo prepara la conversación que tiene con Carlos Herrera cada mañana en directo

Carlos Moreno, 'El Pulpo', ha permanecido dos meses alejado de la radio debido a un problema de salud. El presentador de 'Poniendo las Calles' regresaba el pasado 23 de septiembre y dedicaba unas emotivas palabras tanto a su familia como a los oyentes.

Además, 'El Pulpo' ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para compartir la experiencia de estos meses y dar gracias a Dios y a la vida.

Durante la charla con Alberto Herrera, Moreno ha confesado cómo surge la conversación que tiene cada mañana con Carlos Herrera antes del comienzo de 'Herrera en COPE'.

"Tú conoces a tu padre, las cosas más raras que le pueda proponer, él las va a aceptar", comenzaba diciendo el presentador de 'Poniendo las Calles'.

Contaba entonces que habitualmente se inventan palabras que han dado lugar a grandes anécdotas con los oyentes: "Siempre nos inventamos palabras, pero es verdad que durante dos temporadas estuvimos diciendo siempre al cierre 'Habitas de cum'".

"Al final esta palabra cayó y cuando te ponías a buscar en Google esa palabra resulta que había cientos de miles de personas que se ponían a buscar el significado. Es como cerramos y cada día de una forma diferente", ha relatado entre risas.

'El Pulpo' EN 'hERRERA EN cope'

En el mes de julio, el comunicador sufrió un serio aviso de salud "donde sentí que me decían: 'o paras o te paro'. Y bueno, tras unos días ingresado y muchas pruebas médicas... me dijeron que tenía que parar. Ahora, estoy prácticamente recuperado y mi vida nunca va a volver a ser igual".

'El Pulpo' ha tenido mucho miedo. Lo contó en el minuto 1 de su vuelta a 'Poniendo las Calles'. Habló mucho con Dios "y también me propuse que, si había un retorno, las cosas no podían ser igual. Jamás volverá a ser igual. Estoy animado porque Dios me ha dado una oportunidad".

cAMBIO RADICAL DE VIDA

¿Cómo funcionaba la rutina de 'El Pulpo' antes de ese percance de salud? Su vida era muy complicada, pero era "feliz porque afrontaba el programa sin haber dormido. No siempre se duerme bien. Te acuestas muy excitado, con las cosas que tienes que hacer. La radio quita tiempo y hay que invertirle, como mínimo, el tiempo que tenemos en antena. Y, al final, duermes en fascículos".

'El Pulpo' y Alberto Herrera

El comunicador procuraba dormir como 2 horas antes de ponerse ante el micrófono, pero "es verdad que, en la hora valle del programa, estaba prácticamente dormido. Ahora tomamos fruta y parece que surte efecto".