Carlos Herrera explica cómo pueden afectar a la Casa Real las fotos de Juan Carlos I con Bárbara Rey

Es una de las noticias más comentadas de esta semana. Hablamos de las instantáneas publicadas por una revista neerlandesa del Rey emérito y Bárbara Rey en una actitud cariñosa. Sobre ello se ha hablado este jueves en 'Herrera en COPE'.

¿Y por qué se publican estas fotografías décadas después? Naranjo responde que esta es la gran pregunta. El colaborador dice que "es una casualidad. Alguien ha sacado mucho dinero con ellas. Se dice que el hijo de Bárbara Rey...o hay algo más". Y también hay que preguntarse para qué se hicieron esas fotos. "Parecen una extorsión. El chantaje parece evidente".

María José Navarro, por otra parte, asegura que las instantáneas no son noticia, sino "la constatación de algo que ya conocíamos. No creo que ningún español haya dicho 'oh, Dios mío'. Es simplemente el morbo de la situación. No encuentro tampoco cuál es la noticia y lo que me sorprende es que ningún medio de comunicación español lo haya publicado, que haya tenido que ser una revista holandesa".

Naranjo replica que eso último está muy bien porque "da cierta esperanza al periodismo español. El Rey también tiene derecho a su intimidad".

Carlos Herrera, sobre ello, indica que "el interés periodístico no lo niega nadie. Pero efectivamente es en la órbita privada. Y hace 30-40 años. La publicación, entonces, hubiera supuesto una desestabilización notable de muchas estructuras. Entiendo que le habrán dado un dinero a este joven, que parece ser el hijo de Bárbara Rey, y creo que tiene una tensión con su madre notable". Por tanto, la influencia en la Casa Real habría sido mayor, según cuenta Herrera, de haberse publicado en el tiempo en el que se produjeron las instantáneas.

Antonio Naranjo concluye analizando el tema que ocupan, asegurando en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que "la madre lo que hizo fue confesar una extorsión en directo. Si ella decía que tenía unas imágenes y se las robaron... lo sustantivo de la historia es que alguien intentaba chantajear al Rey".

Herrera explicó la reunión que mantuvo Don Juan Carlos con Felipe VI antes de dejar España: "Para que estés tranquilo, me voy"

Carlos Herrera desveló cómo fue la reunión entre Don Juan Carlos y Felipe VI en la que se decidió que el Rey emérito debía abandonar el país.

En una Tercera en el diario ABC, el comunicador más influyente de la radio española señalaba que dicho encuentro se produjo en el propio despacho del Rey, donde Don Felipe le convocó. En dicha reunión también estaba presente Jaime Alfonsín, Jefe de la Casa, que fue quien tomó la palabra y le indicó a Don Juan Carlos que debía abandonar La Zarzuela porque así se lo había indicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

EFE

Según contaba Herrera, Juan Carlos I le dijo a su hijo: "Para que estés tranquilo, me voy. Y también para estar tranquilo yo". Y se fue de su casa. El periodista recuerda que el Rey emérito es un hombre de 82 años "acribillado a costuras por las más diversas intervenciones quirúrgicas, con limitaciones de movilidad y con un innegable regusto amargo acumulado por cada día vivido bajo presión". Pero que no se va para siempre.

Tal como defendió Herrera este martes en COPE, el Rey emérito dejaba claro en la carta que envía a su hijo que se "traslada temporalmente" fuera de España.

En este sentido, Herrera concluía su reflexión preguntándose: "¿La Casa del Rey ha sabido interpretar bien esa carta?".