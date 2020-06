Carlos Herrera: "Estoy trabajando en el fichaje de Belén Esteban"

Carlos Herrera ha asegurado este jueves que se encuentra trabajando en el fichaje de Belén Esteban para "Herrera en COPE". En la sección de "La tertulia de los oyentes" con Antonio Naranjo, el comunicador ha respondido a la pregunta de con quién podría a la "princesa del pueblo" a debatir en las tertulias. Herrera ya tiene pensado, no obstante, cuál sería la labor de Belén en el programa. "Con Belén haría una cosa específica. Una toma de temperatura. Me gustaría hacer diagnósticos sociales y políticos con ella. Preguntarle cómo ve este asunto, qué sensaciones le da... En eso arrasaría", ha dicho.

El comunicador ha asegurado que está trabajando en el fichaje de la estrella de Telecinco, aunque todavía no ha hablado con ella. "Tengo que hacerlo a través del conducto reglamentario", ha señalado. Eso sí, su hipotética incorporación al programa "Herrera en COPE" no supondría la salida de la colaboradora de Telecinco. "No tiene exclusividad y podría estar en los dos sitios", ha dicho.