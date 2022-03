Capitán de navío y comandante del Juan Sebastián Elcano, Manuel García Ruiz en "Herrera en COPE"

El buque escuela Juan Sebastián Elcano lleva amarrado al puerto de Barcelona desde el pasado martes. El mal tiempo hizo que la maniobra fuera algo delicada e impidió que el buque- más conocido de la Armada-, entrara saludando a la ciudad con las velas desplegadas. Porque el momento, si no hubiera sido por la borrasca Celia, lo merecía por lo que tiene de histórico puesto que Elcano no visitaba la Ciudad Condal desde hace 18 años.

Una ausencia tan larga que se han agotado todas las invitaciones para visitar el barco, "sabíamos que la gente estaba entusiasmada, sacamos 4.000 entradas al día. Se han agotado y lo que hemos pedido es que vengan igualmente, se ha prolongado el tiempo para visitar el barco después de la puesta de sol y les vamos a atender a todos" dice el comandante Manuel García Ruiz en "Herrera en COPE".

El comandante espera que la salida de puerto, mañana sábado, sea con la compañía de otros barcos, algo que no pudo ocurrir a su entrada por la borrasca Celia, "había mucha previsión de barcos que nos iban a acompañar, pero no pudo ser. El lunes tuvimos que adelantar la entrada, no se podía navegar y tuvimos que hacer una entrada de emergencia para poder disfrutar del atraque en Barcelona. Espero que el tiempo nos acompañe en la salida".

Tras Barcelona, el buque escuela hará una pequeña parada en Cartagena porque se va a bautizar con el nombre del primer marino que dio la vuelta al mundo a un muelle de cruzero, "estaremos unas poquitas horas y después continuaremos con el viaje previsto a Cabo Verde, a su capital a Praia, que fue la última escala de Juan Sebastián Elcano en su vuelta al mundo antes de regresar a España" ha explicado el comandante García Ruiz.

"Una gesta comparable con la llegada del hombre a la luna"

A sus casi 100 años, Elcano está como si hubiera sido botado ayer, "tenemos la inmensa fortuna de que en San Fernando, en Cádiz aman el barco y cuando no estamos navegando, el barco pasa inspecciones, mantenimiento, renovaciones y afortunadamente, el barco tiene casi 100 años, pero está muy joven, prácticamente como nuevo" dice su comandante Manuel García RuIz en "Herrera en COPE" que subraya que el buque escuela es "uno de los barcos veleros más grandes del mundo que cuando no hay viento funciona con un pequeño motor que utilizamos para las entradas y salidas de puerto, y como no podemos estar a la merced del viento, hay que llegar a ciudades y cuando no se puede aprovechar la fuerza que da el viento hay que ayudarse con el motor".

Elcano, el único buque escuela para oficiales de la armada, quiere conmemorar la circunvalación al mundo de Elcano y Magallanes que salieron en 1519 y solo volvieron 18 en 1522 en la nao Victoria. ¿Qué valor demostraron aquellos hombres? "Una gesta espectacular, salieron hacia lo desconocido. Es cierto que iban a ir hasta las Molucas, abriendo una nueva ruta navegando hacia el oeste, hacia poniente, pero tuvieron que descubrir un nuevo paso entre el Atlántico y el Pacífico, cruzaron todo el Pacífico y llegaron hasta las Molucas" explica el comandante del buque que señala como "Elcano con otro barco volvió afrontando muchos peligros, alejados de la costa, una gesta solo comparable con la llegada del hombre a la luna, incluso el hombre cuando llegó a la luna sabía a dónde iba, ellos no lo sabían. Una gesta con nombres y apellidos españoles, financiada por la corona española y, sobre todo, que la vuelta al mundo la dio un español, un vasco de Guetaria, Juan Sebastián Elcano al que honramos nosotros con su nombre en el barco y no fue otra persona. Equivocadamente se dice que fue Magallanes, pero es un error histórico, Magallanes tuvo muchos éxitos como encontrar nuevos pasos, pero la vuelta al mundo la dio Elcano" quiere dejar claro el comandante García Ruiz que es licenciado en Historia.

"Elcano decidió, en lugar de volver por el mismo camino que era muy complicado, no se conocían los vientos necesarios y dando muestra de su conocimiento, volver navegando hacia poniente en un momento en el que Portugal había ordenado la captura de la expedición que le obligó a navegar alejado de la costa sin poder avituallarse y una navegación durísima, la gente iba muriendo por escorbuto, sin víveres y en Cabo Verde la expedición pudo dar al traste. Cabo Verde era colonia portuguesa, les descubrieron, tuvieron que soltar amarras y salir corriendo para llegar a España" relata el marino que destaca que "solo llegaron 18 contando a Elcano, 18 famélicos hombres porque llegaron en los huesos" ha relatado el capitán de navío y comandante del buque escuela Juan Sebastián Elcano.