La canción del día de Herrera: ‘The fool on the hill’ de Sérgio Mendes & Brasil’66

Amanecemos este martes con ritmos brasileños en otra de las canciones para el confinamiento de la canción del día de 'Herrera en COPE': 'The fool on the hill' de Sérgio Mendes & Brasil'66.

“Es la historia de una canción…

Los años 60 fueron excelentes para la expansión del bossa nova. Sérgio Mendes un gran pianista discípulo de Antonio Carlos Jobim creó una versión del 'The fool on the hill', a la par que otras grandes canciones en inglés con suaves ritmos brasileños y voces femeninas muy sugerentes y esto es un pelotazo.

Curiosamente esta versión de ‘The fool on the hill’ de Sérgio Mendes & Brasil’66 vendió más discos que la original de los propios Beatles. Esas cosas que pasan”.

Letra de la canción ‘The fool on the hill’ de Sergio Mendes & Brasil’66

Day after day alone on the hill,

The man with the foolish grin is keeping perfectly still,

But nobody wants to know him,

They can see that he's just a fool,

And he never gives an answer,

But the fool on the hill

Sees the sun going down,

And the eyes in his head,

See the world spinning around.

Well on his way his head in a cloud,

The man of a thousand voices talking percetly loud

But nobody ever hears him,

Or the sound he appears to make,

And he never seems to notice,

But the fool on the hill,

Nobody seems to like him

They can tell what he wants to do.

And he never shows his feelings,

But the fool on the hill