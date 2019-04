Beatriz Becerra: “El centro derecha en España está abandonado por los políticos”

Tiempo de lectura: 2



"Eres liberal y no lo sabes" es el título del libro que va a presentar en sociedad, precisamente el Día del Libro, el próximo 23 de abril, Beatriz Becerra, eurodiputada del grupo de los liberales y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento europea.

La eurodiputada que, pese a desarrollar su labor política en Bruselas, no es ajena a la actualidad en España, asegura en 'Herrera en COPE' que lo que está ocurriendo con los debates no es casual, "el alcance de lo que ocurre aquí donde tiene su traducción real es en Europa y al revés y esta supuesta confirmación de la participación de Sánchez en los debates electorales, no creo que nada de esto no estuviera previsto; estos movimientos por lo injustificables y chocantes que eran, no es posible que no estuvieran planteados, más allá de la resolución de la Junta Electoral Central. Teniendo en cuenta que tenemos una televisión pública perfectamente estructurada, organizada y designada, el Gobierno actual, no podía estar al margen de ello".

Lo que no es un sospecha, sino un constatación, para la eurodiputada Beatriz Becerra, es el abandono del centro por parte de los políticos en España, "el centro lleva abandonado toda la vida. Y de ello hablo mucho en el libro. Hoy por hoy lo radicalmente revolucionario es el centro y España es un país que, pese a que le gusta mucho decir que es de izquierdas porque da vergüenza decir que eres de derecha, la verdad es que hay una gran mayoría que es de centro derecha y el centro está abandonado y está en barbecho y la indecisión en el voto viene de ahí".

Sobre el liberalismo, Beatriz Becerra afirma que "más allá del uso interesado de la etiqueta liberal que ha quedado vaciada, ser liberal, más que una posición política es una actitud. Hay que avanzar y para avanzar se necesitan acuerdos ya seas de derechas o de izquierdas. Es como si eres vegano o verde, da igual, las fuerzas políticas deberían identificar y detectar y asumir que los derechos humanos obligan a todos. En ese espectro una alianza de facto de los que creemos en ello es fundamental porque los que no creen en ello están preparados para el asalto" porque añade, "los que tienden a buscar nuevos etiquetajes sobre las opciones políticas olvidan que los ciudadanos son de pleno derecho y no niños manipulables".

Beatriz Becerra que ha estado muy pendiente de la situación de Venezuela dando su apoyo a Juan Guaidó, tiene claro que el futuro del país americano, "pasa por ser muy realista sobre todo a la hora de valorar los logros de estos últimos tres meses. Es más importante que nunca la solidez de la comunidad internacional y es fundamental que la UE de el paso de acabar con ese artefacto que se llama Grupo Internacional de Contacto que se creó a instancias de Pedro Sánchez y hay que avanzar en el Grupo de Lima que tiene la posición adecuada y la determinación para abordar el problema. Todo pasa por el cese de la usurpación y la salida de Maduro porque mientras eso no pase, es imposible que haya lo que se busca, elecciones libres, justas y creíbles".