Barbosa a las 8, miércoles 5 de diciembre

No te pierdas la actualidad de este miércoles marcado por la decisión de Cs sobre Vox para formar un Gobierno en Andalucía

¿Y del pacto de las derechas para propiciar el cambio en la Junta de Andalucía qué tenemos? Pues aquí la brújula del marinero Pedro Sánchez indica que demonizar a Vox puede ayudar a que Ciudadanos se achique en tablas y no se atreva a pactar un gobierno alternativo. Hoy el partido de Rivera reúne a sus Ejecutiva para analizar su estrategia. De momento, lo que han propuesto suena poco realista. Que el PP renuncia a gobernar, a pesar de tener más votos, y que el PSOE se abstenga. José Manuel Villegas se lo contaba así a Carlos Herrera.

Es decir, el PSOE fuera del Gobierno de la Junta se ha ido al otro lado del biombo. Las bambalinas de la Junta en lugar de la oposición pura y dura. El PP, en cambio, insiste en presidir la Junta con la ayuda de Vox, al que le hace menos ascos. Sánchez comprueba su brújula, analiza las cartas que tiene encima de la mesa y entre tanto lanza otra ocurrencia que ha obligado a que el propio PSOE le matice. Ábalos ha asegurado que cuando Pedro Sánchez dice que le gustaría acabar con la inviolabilidad del Rey, lo hace a título personal. Una opinión que no implica nada porque, entre otras cosas, necesitaría de una reforma constitucional para la que el PSOE no tiene apoyos. Pedro Sánchez lanza propuestas al aire a un día de que celebremos los 40 años de la Constitución que nos permitió vivir en paz. Ojalá no lo fastidiemos entre todos.