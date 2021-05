Ayuso, en COPE: "Soy consciente de que tengo mucho voto prestado. Este triunfo trasciende a las siglas del PP"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que Pedro Sánchez no le ha llamado por teléfono para felicitarle por su incontestable triunfo en las elecciones del 4-M, en las que su lista obtuvo 64 escaños y se quedó a un paso de la mayoría absoluta. En su entrevista con Carlos Herrera en COPE - la primera que ha concedido desde su triunfo electoral - la líder del PP en Madrid ha señalado que no habla con el presidente del Gobierno "desde Filomena", allá por el mes de enero. En cambio, sí recibió la llamada del candidato socialista Ángel Gabilondo durante la noche electoral, aunque no pudo atenderla.

Para Ayuso, su victoria supone "un cambio de tendencia en España". "Los ciudadanos se han resistido a que se les cambiara su modelo de vida, han demostrado que quieren ser libres y han confiado en nosotros durante la pandemia", ha señalado. Pese al triunfalismo, Ayuso admite que cuenta con "mucho voto prestado". "Hay que ser prudentes, lo que ha pasado ha trascendido de las siglas del PP. Pero esta amplia mayoría ha de servir para ilusionar en muchos lugares donde no se veía alternativas", advierte.

La líder del PP en Madrid agradece la participación masiva en el 4-M y ha admitido que en los días previos a la votación contaba con muy buenas perspectivas electorales. "Hace días que vi que nos podía ir muy bien, pero quería se cauta", ha expresado. Ayuso reconoce que todavía no ha hablado con Vox - cuya abstención es necesaria para ser investida presidenta - pero confía en poder gestionar de forma "más libre" que con el pacto de gobierno que suscribió con Ciudadanos tras las elecciones de 2019. "Creo que nos vamos a entender pronto", ha dicho en alusión a los acuerdos que pueda alcanzar con Vox en algunas de las primeras medidas que desea tomar. En este sentido, Ayuso ha garantizado que bajará los impuestos, negociará unos nuevos presupuestos y abrirá nuevos centros de salud y colegios.