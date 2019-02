¿Atenderá Susana Díaz la llamada de Carlos Herrera?

Tiempo de lectura: 1



Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos que están fragmentando su partido una vez que el presidente del Gobierno está dispuesto a negociar con los independentistas, Herrera tiene una duda, “¿qué estará pensando Susana Díaz ahora mismo?”.

Y es que casi todos los socialistas, incluidos los barones se han pronunciado, en contra o a favor, de las últimas decisiones de Pedro Sánchez. Y el director de ‘Herrera en COPE’ no ceja en su empeño de entrevistas, es más, asegura que “daría mis campos por ello, me entusiasmaría… no me dio la entrevista en la campaña electoral y le hubiera interesado, como comprenderán no me la va a dar ahora”.

Argumenta Herrera que sería “apasionante escucharla, a la que lo mejor ha perdido su cargo y su puesto precisamente por otras razones, pero también por la derivada de este Gobierno; y la que se enfrentó a él en aquellas primarias con proyectos distintos de los que ha exhibido esta figura”.

Con estos argumentos y sobre todo para resolver su duda, Carlos manda un último mensaje a Díaz para que le atienda. “¿Qué estará pensando Susana Díaz?. Vamos a llamarla, a lo mejor suena la flauta y me coge… buen, no creo”. Susana, como sé que me escuchas muchos días, ¡échame cuentas!, no creo yo que vaya… en fin, lo vamos a pasar bien”