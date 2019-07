Así retrata Herrera a los políticos 'progres'

En su monólogo de este viernes, Herrera ha sacado a relucir los peligros de este acuerdo para los navarros y los 'malos' socios que ha elegido el PSN para gobernar. "En Navarra, los socialistas ya tienen cerrado el acuerdo para gobernar con el permiso de Bildu. Es decir, María Chivite va a gobernar en Navarra con la gente de Geroa Bai - el PNV tuneado en Navarra y el que está por euskaldunizar Navarra, algo que criticó Chivite cuando estuvo en la oposición hasta la náusea. Se los va a tragar - y con Podemos. Fíjense la composición del Gobierno. Chivite, Geroa Bai y Podemos. PNV, que es un partido de derechas reaccionario por excelencia, y Podemos, que a reaccionaros no les gana nadie. Eso es lo que les espera a los navarros. Con la bendición de Bildu. Porque sin su abstención aquí no hay gobierno que valga", ha contado Herrera.

A continuación, ha ironizado sobre los principios que van a regir el nuevo gobienro navarro. "No han trascendido los puntos de acuerdo, pero han utilizado los tres mantras: progresista, plural y feminista. Y seguramente no va a tener nada de eso. Ni va a significar ningún progreso, la pluralidad ya me la dicen y lo de feminista... pues con que haya algún gestito con eso ya uno se pone la etiqueta femenista. No hay nada como ser progresista y feminista. Con eso lo tienes todo pagado. Es maravilloso. Miren ustedes, es que yo soy progresista. ¿Progresista de qué progreso? Es maravilloso ser progres. De las cosas más bonitas - un poquito antiguas - del mundo", ha dicho.