Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña: "El Gobierno de España no nos ha dejado solos, está enfrente"

Rafael Arenas, miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña y viceperesidente de Impulso Ciudadano, reaccionaba en "Herrera en COPE" a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renunciar a recurrir la nueva ley lingüística en las escuelas catalanas. Decisión que explicaba en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la tercera mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat celebrada en el Palacio de la Moncloa esta semana.

El ministro Bolaños reconocía que el Ejecutivo se posicionaba en la defensa del catalán por encima del castellano en las aulas catalanas, justificando la decisión en que " la protección del catalán es una obligación y, en consecuencia, se garantizará que todos los alumnos tengan su pleno conocimiento al igual que del español". Ambos ejecutivos reconocen, por tanto, la autonomía de cada centro escolar de Cataluña para reforzar una y otra lengua a su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament.

"Si el Gobierno se conformara con dejarnos solos..."

¿Tiene la sensación de que el Gobierno les ha dejado solos?, pregunta Carlos Herrera a Rafael Arenas que responde "si se conformara con dejarnos solos..., pero desde que comienzo del proceso judicial de ejecución de la sentencia del 25 %, el Gobierno ha estado con la Generalitat, frente a nosotros; no nos ha dejado solos está enfrente".

En la actualidad hay dos normas, el Decreto Ley 6/22 y la Ley 8/22, " la que fue pactada con los socialistas es la Ley 8/22 que no entra en tema de porcentajes, el que entra en porcentajes es el decreto 6/22. La Ley 8/22, que presenta visos de inconstitucionalidad según el Tribunal Superior de Justicia, por tanto es sorprendente que el Gobierno la apoye expresamente, lo que hace es subordinar el castellano al catalán. Es decir, la Ley 8/22 lo que dice es que la lengua vehicular es el catalán por ser la lengua propia de Cataluña y el castellano es una lengua curricular, lo cual es claramente contrario a la exigencia de la oficialidad del castellano del artículo 3 de la Constitución. Y luego el Decreto Ley 6/22 es el que prohíbe los porcentajes y es el que se sacaron de la manga para burlar las órdenes del TSJC en el sentido de que implementaran la sentencia del 25 %" explica el miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña que ha presentado recurso precisamente contra este decreto del Parlamento catalán.

"Hemos pedido medidas cautelarísimas que se pueden adoptar en cualquier momento, y las cautelares habría margen para que se adoptaran antes de que comience el curso, pero teniendo en cuenta lo que ha dicho en la sentencia sobre el TSJC sobre el 25 % no es descartable que lo que plantee sea una cuestión de inconstitucionalidad y remita el tema al Tribunal Constitucional lo que lo paralizaría porque la única manera de evitar la trampa de la Generalitat era que el Gobierno recurriera, pero si teníamos alguna duda ayer ya quedó claro que el Gobierno no va a recurrir ni la ley que pactó con los nacionalistas ni el decreto ley, que es el importante, que no está pactado con los socialista y que incluso se oponen, pero no veo al Gobierno presentando un recurso de inconstitucionalidad antes del 30 de agosto".

Los castellano hablantes sin derechos, es muy grave lo que está pasando





"La política de intentar controlar la lengua que se habla en el patio, en el comedor, la lengua que utilizan los docentes entre sí y entre las familias es de hace mucho tiempo: No se percibe en toda sus dimensiones la gravedad de lo que está pasando en Cataluña desde hace mucho tiempo. Los profesores, que pueden estar hablando en castellano entre sí, cambian de lengua cuando se acerca el inspector y hay una instrucción concreta de dirigirse a las familias siempre en catalán, en reuniones de padres, si alguno no sabe catalán y pide que se le hable en castellano no se hace. Es una situación que no sé como toleramos el conjunto de los españoles porque es una discriminación de la lengua que hablamos todos, es una discriminación para todos" advierte Rafael Arenas que recuerda que "defendemos una escuela bilingüe, nosotros hablamos catalán, defendemos el catalán, queremos que la escuela sea bilingüe, el camino a la convivencia".

Hay que expulsar el castellano de Cataluña





Y la dimensión de lo que está pasando en Cataluña con el castellano tiene su reflejo en lo dicho por uno de los fundadores de Terra Lliure, Fredi Bentanachs que compara la situación de los colegios catalanes con Ucrania. "Pasarse al castellano, y que en los patios de las escuelas catalanas las criaturas hablen en castellano alegremente es inmoral. Nos están asesinando. Es un genocidio. No lo de Ucrania, no, el nuestro, del que nadie se ocupa".

"Esto es expresado de otra manera lo que hay en las normas legales y lo que ocurre en las instituciones, lo primero es el catalán y lo que defienden es expulsar el castellano de Cataluña. Y esa es la política de ERC y Junts y de una forma más matizada el PSC. Y luego hay otra forma de ver Cataluña en la que Cataluña es una comunidad de catalano hablantes y castellano hablantes y de aranés en el Valle de Arán y en la que se debe poder utilizar con total normalidad el castellano y el catalán. Eso es decir con claridad lo que está en la política de la Generalitat desde hace años y a la que el Gobierno de España ha dicho que está de acuerdo en el documento de ayer", alerta la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña.







