Un antropólogo habla claro sobre el verdadero origen de Cristóbal Colón tras el estreno del controvertido documental de TVE: "Perplejo"

Este lunes, en 'Herrera en COPE', queremos hablar sobre un tema controvertido y todavía abierto pese al transcurso del tiempo. Es una gran pregunta para la que todavía no hay una respuesta certera: ¿Cuál es el origen de Cristóbal Colón?

El documental ‘Colón ADN. Su verdadero origen’, emitido este sábado por RTVE, ha tratado de indagar en este asunto, avalando la teoría del origen judío sefardita español, y no genovés ni italiano, de Cristóbal Colón, y ha situado su nacimiento en el territorio del arco mediterráneo o Baleares que pertenecían a la corona hispana de Aragón. Todo ello se sustenta en una investigación iniciada hace 22 años.

Miguel Botella es presidente de la Sociedad Española de Antropología Física. Con él, analizamos este asunto. Al comienzo de su intervención, explica que está perplejo por lo que sucedió en ese programa porque "no se aportaron datos y, en realidad, no casa con lo que estudiamos en 2003 y tampoco se aclaró nada. Habrá que esperar con mucho interés esa publicación que está prometida".

Estas conclusiones, sobre las que se sustentan el documental, han sido alcanzadas después de diversas pruebas genéticas y científicas realizadas con los datos obtenidos de los huesos de la catedral de Sevilla del descubridor de América y de su hijo Hernando.

Cristóbal Colón

¿Y qué es lo que no le cuadra de la investigación?

Responde en línea con la pregunta que, incluso, en el propio documental, "se dice que los presuntos huesos de Colón no tiene una gran calidad de ADN. Lo nuevo que se ha hecho es con el hijo, que está seguro en Sevilla".

Pero, más allá de eso, en el 2004 se publicó un informe oficial firmado en el que se decía "que los huesos de Diego Colón certifican que es hermano de Cristóbal Colón. En 2021, se sigue diciendo eso. Y ahora, la muestra que se ha empleado ha sido siempre la misma. Lo encuentro raro".

"Parece que el origen de Colón es mucho más frondoso de lo que parecía. Y tan científico es descartar como afirmar. Pero en ningún caso se ha dicho nada. Creo que habría que haber esperado a esa publicación para poder afirmar esas cosas, porque si no se nos queda en el aire y como una novedad de aventura", denuncia sobre las afirmaciones que se plantean en dicho documental. Afirmaciones que todavía no estarían demostradas.

"afirmar algo de ese tipo me parece excesivamente aventurado"

El experto indica que "no se puede hablar nunca, cuando decimos de ADN, de un origen concreto y un sitio. Son probabilidades. Es estadística. Y si estamos en la cuenta mediterránea, afirmar algo de ese tipo me parece excesivamente aventurado. Pero habrá que esperar si son tan concluyentes los resultados".

Por otra parte, sobre los restos de Colón en Sevilla, asegura que lo que pudo ver es que "todos los fragmentos de hueso pertenecían a un mismo individuo que tenía entre 50 y 70 años. Pero falta mucho material. Tal vez, es mejor no arriesgarse, pero yo sí puedo afirmar que lo que hay en Sevilla es de Cristóbal Colón".

Concluye la entrevista incidiendo en que "la calidad de ADN de Cristóbal Colón es muy deficiente. Y por lo que conozco del ADN, tampoco han evolucionado tanto las técnicas. Me extraña que, si en 2004 se certificó que Diego y Cristóbal eran hermanos y ahora no lo son.... pues me parece raro".

Miguel Botella, antropólogo, cree que esa investigación, en la que se basa el documental, debería publicarse de inmediato "porque el tema es importante y de envergadura como para que una revista de prestigio lo publique". Sin embargo, asegura que todavía quedan muchos flecos por atar y que no hay nada en firme al respecto.

