Antonio Pampliega en 'Herrera en COPE': "Me secuestraron y me di cuenta que ningún reportaje vale mi vida"

Esta mañana, con motivo del homenaje a Carlos Herrera e Iñaki Gabilondo con el premio de Doctor Honoris Causa, estamos celebrándolo por todo lo alto en la Universidad Europea de Madrid. Por ello, hemos tenido delante de los micrófonos de "Herrera en COPE" a un gran periodista como es Antonio Pampliega.

Desde 2008 Pampliega ha cubierto numerosas guerras como Irak, Siria, Ucrania, Somalia, Sudán del Sur y Afganistán. En Siria fue secuestrado en 2015 por Al Qaeda, que lo mantuvo retenido 299 días. El motivo del viaje a Siria, fue hacer un reportaje sobre la situación del país.

Su nueva historia, está plasmada en su nuevo libro titulado, "Flores para Ariana". En él, narra la historia ficticia de una niña afgana, Ariana, en el Afganistán de los talibanes entre 1993 y el 2001.

"Con este libro quiero concienciar a los jóvenes españoles demostrándoles que su realidad, no es la misma que tienen en otros lugares. Desde el 15 de agosto, he logrado sacar con ayuda del ejército español a 80 afganos debido a la situación del país".

"Un muchacho al que no conocía me dijo que tenía a su cuñada y a su hermano en la puerta del aeropuerto de Kabul. Llamé al Ministerio y me puse en contacto. Al conseguir sacarles de allí, me dijeron que su cuñada estaba embarazada y que si fuese niño, se llamaría como yo".

Respecto a cuando le secuestraron, ha manifestado: "Sabía a lo que me enfrentaba y me daba absolutamente igual, quería cerrar un reportaje sobre los cascos blancos. Me pegaban un día sí y otro también. Me tiraban la comida como si fuese un perro. Lloraba y de fondo escuchabas cómo se reían. Te pasa eso y piensas, la he cagado. A día de hoy, si que minimizo los riesgos y más ahora que soy padre".