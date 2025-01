Antonio Naranjo censura la propuesta de Vox contra La Sexta tras el incidente de Vito Quiles con Antonio Maestre: "Una barbaridad"

Hace unos días, se produjo un incidente entre Antonio Maestre y Vito Quiles. Maestre, colaborador de La Sexta, le arrebató el micrófono a Vito Quiles para lanzarlo lejos de donde se encontraban. Esto hizo que se rompiese, evidentemente. Inmediatamente después, el reportero denunció a Maestre y así lo hizo saber en sus redes sociales.

En 'Herrera en COPE' han querido analizar lo ocurrido, al hilo del estreno de 'Caiga Quien Caiga'. Un formato que tuvo mucho éxito hace décadas y que vuelve a la pequeña pantalla. Se trata de un programa en el que, precisamente, los reporteros y sus micrófonos en las calles tienen un papel fundamental. Por ello, han relacionado ambos temas. Tanto el incidente entre Maestre y Quiles como dicho estreno.

'Caiga quien Caiga'

"¿Hay algunos micrófonos buenos y otros malos? ¿O todos merecen el mismo trato?", pregunta Carlos Herrera a Antonio Naranjo y María José Navarro.

Navarro lo tiene claro. Para ella, "depende de como tú entres al entrevistado. Hay una manera de hacerlo original, audaz y hay otra que es insoportable. Yo creo que sabemos todos diferenciar entre una cosa y otra".

Por otro lado, la colaboradora de 'Herrera en COPE' indica que "el formato ya tiene un desgaste. Ya no sorprende. Y, a veces, se echa mano de un humor gastado. Está clara la diferencia entre un reportero original, simpático, sorprendente y un maleducado y un grosero. Me parece fácilmente localizable".

"un periodista no tiene que ser invasivo ni ofensivo"

Antonio Naranjo pone sobre la mesa las diferencias "entre cómo tratar a ese reportero. Se le puede ignorar. Efectivamente, no es lo mismo el activismo o el periodismo. O se le puede coger el micrófono y tirárselo a 20 metros de una manera agresiva y despectiva. Creo que se puede estar en contra de las dos cosas. Hay periodistas que no lo son y se pueden entender en estos tiempos. Pero también hay otras personas que tratan eso en función de quién lo hace y quién pregunta".

Entonces, indica "que a 'Caiga quien Caiga' se le reirán las gracias y al Vito Quiles de turno se le insultará y se legitimará que lo maltraten. Y a mí las dos cosas me parecen horribles".

María José Navarro también está en contra del modo en el que se lanzó el micrófono. Sin embargo, "entre unos y otros hay una distancia sideral. No me irás a comparar un reportero de 'CQC' con otras cosas. Está bien clara la diferencia".

Lo que compara, matiza Naranjo, "es lo que dirían las personas que tiran micrófonos a 20 metros si se lo hicieran. (...) A los activistas se les puede y debe responder de otra manera. Y existen cuando el periodismo de verdad tampoco puede preguntarles sin invadirles a los cargos públicos".

Por último, el colaborador de 'Herrera en COPE' entiende "que, en este magma, nacen los activistas que hacen las cosas que no se deben hacer. Un periodista no tiene que ser invasivo, ni ofensivo. Pero tampoco están justificadas las respuestas violentas que estamos viendo últimamente. O el concurso de lanzamiento de micrófonos que propone Vox, me parece una barbaridad; alentando que se haga lo mismo con la Ser, La Sexta o El País. Es absolutamente inaceptable".