Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas: "Estamos dispuestos a darlo todo por devolver la libertad a nuestro país"

El mundo sigue con la mirada puesta en Venezuela. El candidato vencedor de las elecciones, Edmundo González, ha anunciado su llegada al país en el momento en el que el régimen está presionando y reprimiendo más.

Acaban de secuestrar a su yerno y a María Corina Machado y a su familia les tienen controlados, mientras esta ha convocado para mañana, jueves, una importante manifestación en Caracas.

En 'Herrera en COPE' hemos hablado con el exalcalde de Caracas y uno de los acompañantes de Edmundo González en estos días, Antonio Ledezma.

"El presidente González ya se encuentra en Panamá para continuar esta gira que hemos bautizado como el camino hacia la libertad de Venezuela. Y desde luego cumpliendo con el compromiso que el mismo presidente ha difundido con la mayor transparencia y honestidad de su disposición, de su determinación de honrar el mandato que le dio al pueblo de Venezuela el pasado 28 de julio", ha comenzado recordando.

En cuanto a las detenciones anunciadas por Maduro, Ledezma asegura que "eso se digiere o se procesa, llegando a la conclusión de que el miedo a tener que vivir así toda la vida sometido, en medio de tinieblas, nos ayuda a superar los temores.

Y cuando uno logra dominar los temores, no hay duda, sino convicciones de que nosotros tenemos el respaldo de un pueblo que está siendo conducido de manera atinada por María Corina Machado y Edmundo González, que tenemos la comprensión militante de la comunidad internacional

La intención de cumplir ese mandato popular emitido por el pueblo el pasado 28 de julio está vigente hoy y estará vigente mañana".

MOVILIZACIONES EN TODO EL MUNDO

Por otro lado, se ha referido a las movilizaciones convocadas para este jueves: "Lo que está haciendo María Corina dentro del territorio nacional, convocando, como tú lo recordabas al principio de esta conversación, una movilización no solamente en las ciudades y pueblos de Venezuela, sino que se van a estar haciendo concentraciones en más de 480 ciudades del mundo, entre ellas, por ejemplo, Madrid, que para el día de mañana está la intención de concentrar a quienes quieran respaldar la causa por la libertad de Venezuela a partir de las seis de la tarde en la Puerta de Sol.

Las actas están a la vista del mundo, son las actas que ratifican la victoria del mundo González, y Maduro esconde las actas porque Maduro sabe que si las muestra estará mostrando su acta de defunción porque allí consta de manera inconfundible el revés que sufrió en la consulta popular que tantas veces hemos citado.

La fuerza de Maduro se basa en el garrote, se basa en la brutalidad, y un régimen que tenga esas muletas tan deleznables no tiene mucho trecho por andar, es un régimen inviable, y por más que Maduro se empeñe en asaltar la voluntad popular de los venezolanos, más temprano que tarde, eso se va a derrumbar, y por eso nuestra persistencia".

lA ESTRATEGIA PARA VOLVER A VENEZUELA

En cuanto a la estrategia que están siguiendo, no ha podido dar muchos detalles: "tenemos una estrategia, conforme a la cual estamos dando estos pasos, porque no estamos dando saltos en el vacío, no estamos disparándose de la cintura, no estamos defendiendo el capricho, es un mandato claro que la mayoría del mundo reconoce, por eso nosotros agradecemos que los gobiernos representados en la Unión Europea han decidido no enviar representantes a la chapuza, que pretende hacer Maduro el próximo 10 de enero.

En esta lucha uno tiene que saber que los riesgos están por delante, y uno tiene que estar en condiciones de superar todos esos riesgos y todas esas amenazas.

En esta lucha cuando usted está lidiando con un régimen autoritario de esta calaña, tiene que saber que no es la puerta de un convento lo que usted va a abrir, sino que vamos a abrir las puertas de la frontera venezolana con un territorio que Maduro quiere convertir en un campo de concentración, en una gigantesca cárcel.

Los hijos de Venezuela estamos dispuestos a darlo todo por hacer resplandecer de nuevo el sol de la libertad en nuestro país".