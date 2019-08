Antonio Herraiz: “En el PSOE juegan con la baza de las encuestas”

Muy buenos días, reciban el saludo de Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo de ‘Herrera en COPE’ que te va a llevar hasta las 13h. Estrenamos semana, es la última de agosto y hoy habrá muchos que se incorporen al trabajo, ¡qué mejor manera de acabar las vacaciones que ponerte a trabajar!. A los que todavía les quedan días de descanso, ¡qué disfruten!, aunque el tiempo no va a acompañar mucho, al menos, hasta el miércoles. Ha entrando por el noroeste un fenómeno que los expertos llam ‘dana’, que es una depresión aislada en niveles altos y que hasta hace no mucho, siempre lo habíamos llamado gota fría. Las consecuencias las conocen, sea dana o sea otra gota fría, lluvias, tormentas que afectarán progresivamente a todo el país. Ya está lloviendo especialmente en el noroeste, la Cordillera Cantábrica también, en Castilla y León y en el centro de Madrid donde ha hecho aparición el granizo.

La noticia a esta hora sigue en Baleares. Hoy tiene lugar el primero de los tres días de luto decretado por el gobierno de la isla tras el accidente aéreo en Mallorca en el que murieron siete personas. Poco después de las 13:30h un helicóptero y una avioneta chocaban en el aire, los aparatos eran privados, y en ese momento sobrevolaban una zona cercana al hospital de Inca. En el helicóptero viajaban cinco personas, un matrimonio alemán, sus dos hijos y el piloto de nacionalidad italiana; en la avioneta viajaba el piloto también, que era valenciano, y volaba acompañado de un amigo. En total, siete personas que fallecieron en el acto. La tragedia pudo ser mucho mayor porque los aparatos cayeron en una zona donde hay viviendas.

Los propios vecinos de la finca en la que cayeron los dos aparatos fueron los encargados de sofocar las llamas antes de que llegaran los bomberos. Es el accidente aéreo más grave de la historia de Mallorca. Todavía es pronto para determinar las causas de este siniestro, lógicamente se ha abierto una investigación que tendrá que determinar porqué chocaron en el aire los dos aparatos. Algunos vecinos que vieron el accidente han apuntado que fue la avioneta la que impactó con el helicóptero por debajo. A medida que vamos conociendo detalles de este accidente se va ampliando la tragedia. Detalles humanos que especialmente nos han llamado la atención, la familia de alemanes que fallecieron en el helicóptero estaba celebrando el cumpleaños del padre, habían alquilado este helicóptero e iban a comer a un restaurante para terminar la celebración. El niño mayor tenía 11 años y la niña 7; por su parte, el piloto de la avioneta era un valenciano y su mujer vio como caía el aparato desde el aeródromo en el que había partido. Vamos a seguir pendientes de esta tragedia que va a mantener a Baleares en luto oficial hasta el miércoles.

Al margen de este accidente, si hoy vuelves de vacaciones y has estado desconectado en un punto sin cobertura, a veces más difícil, aunque todavía los hay, especialmente en esos pueblos que la llaman la España vacía; bueno, pues te cuento que en las cosas del Gobierno, las negociaciones han avanzado poco. Hoy, el presidente del Gobierno retoma sus reuniones con lo que en el PSOE llaman colectivos sociales, pero que no dejan de ser organizaciones, la mayoría de izquierdas. Ha habido excepciones, eso es verdad, pero seguro que recuerdan que cuando convocó al sector de la Educación, se olvidó de la concertada que en España agrupa a más de 3000 centros donde estudian casi dos millones de alumnos.

Para este lunes Moncloa avanza que Sánchez se va a reunir con científicos y también con los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, estos realmente son los de la desmemoria histórica porque lo que buscan es solo ajustar cuentas con un bando. El objetivo de estas reuniones no está dando fruto significativos porque ninguno de los colectivos va a votar el día de la investidura, y el objetivo fundamental, y se está demostrando, no es otro que acorralar a Podemos. La prueba es que han dejado todo para el final, para que así las alternativas se reduzcan.

Está previsto que el PSOE presente a lo largo de esta semana, que presente a Podemos, una oferta programática. Pero ya decimos, con el reloj puesto en marcha, con la cuenta atrás ya agotándose, para que todos se retraten. En el PSOE juegan con la baza de las encuestas, todos los sondeos que manejan, además del CIS, todas las encuestas que manejan mejoran las expectativas de voto del PSOE. Aquí estamos contando en COPE que podrían superar el 30% del voto, y es una de las claves que pueda abocarnos a las elecciones del 10 de noviembre. Escuchen al ministro Ábalos, si las negociaciones con Podemos están siendo a cara de perro, lo que venga después puede ser incluso peor.

En el PP se sigue hablando de esa propuesta que toma como modelo la coalición con la que se presentaron en Navarra y que les llevó de la mano de UPN y de Ciudadanos. Casi todos en la formación de Pablo Casado lo ven con buenos ojos, el último en sumarse a esta tesis ha sido gallego Núñez Feijóo. Apoya la alianza para el conjunto del país, bajo ese nombre nombre de ‘España Suma’; en cambio el presidente de la Xunta no lo ve eficaz para Galicia.

No va a tener éxito a pesar de lo que digan Núñez Feijóo, porque Ciudadanos ya ha dicho que no. Albert Rivera está a otras cosas y la tendencia al alza no le va a llevar a ningún acuerdo electoral con el PP. Por cierto, el líder de Ciudadanos lleva semanas desaparecido no sabemos si esto de las vacaciones se lo ha tomado realmente en serio Albert Rivera.

En el sur de Francia, en Biarritz, hoy concluye la cumbre del G-7. No vamos a decir que estás cumbres no sirven para nada, porque no es así, porque no debería ser así; y porque si nos sumamos a estas tesis estaríamos hablando todos los movimientos que han movido esa contra cumbre celebrada en Irún promovida, por cierto, por miembros de Podemos Esquerra o de Bildu. Casualmente con los que tendría o tiene que pactar el PSOE si quieres seguir en Moncloa.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de este encuentro? Pues la primera es una evidencia, que el que manda en el contexto mundial es el presidente de Estados Unidos. Y en dos asuntos claves, quédense con dos titulares: a Trump nadie le va a doblar el brazo, nadie le va a doblar el pulso en su guerra comercial con China; y dos, el presidente EE.UU. ha estrechado su ya conocida alianza con el primer ministro británico Johnson; son tal para cual y ahí está el acuerdo alcanzado, porque el presidente estadounidense le ha dicho que cuente con él para un brexit dur. Habrá que atenerse a las consecuencias, pero todos, porque Trump anima a Johnson a irse sin pagar la cuenta pendiente con el conjunto de la UE.

El único que consiguió sacar del guion a Donald Trump fue el país anfitrión, el presidente Macron, que invitó al ministro de Exteriores de Irán. Su objetivo, pues rebajar la tensión entre EE.UU. e Irán. Se desconoce si Trump dio el visto bueno a este encuentro, si no es así que se atenga también a las consecuencias.

Y en España hoy conoceremos el nuevo parte médico del Rey Juan Carlos. El sábado fue intervenido de corazón el hospital el Quirón dónde le implantaron un triple bypass. Ayer recibió la visita de Don Felipe y Doña Letizia. Don Juan Carlos evoluciona satisfactoriamente, respira sin ayuda, se ha levantado y ha comenzado a ingerir alimentos.