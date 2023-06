Amalia Gómez, ex secretaria general de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo en Herrera en COPE

Amalia Gómez, ex secretaria general de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo, entre otros muchos cargos como presidenta del PP de Sevilla, diputada en el Parlamento Andaluz, presidenta de Cruz Roja en Sevilla, doctora en Historia..., y, con ella, Carlos Herrera ha comenzado a entrevistar a los que podríamos denominar "viejos rockeros" de la política con los que quiere analizar en Herrera en COPE lo que ha pasado en estos últimos cuatro años del Gobierno de Sánchez y lo que está por venir a partir del 23 de julio.

Pese a sus 79 años, Amalia Gómez asegura que está bien, aunque a veces necesita ayudarse con un andador, "estoy muy bien, este año cumplo 80 años y estoy preparada para lo que venga", asegura aunque admite algunos pecadillos como "no es que coma mucho, es que ando poco y me gustan mucho los dulces".

Para Herrera es fundamental saber cómo un viejo "rockero", vive estos momentos de campaña, "se vive con mucha intensidad porque la cercanía no está en el cargo que ocupas sino en lo que te preocupa la realidad del país y a mí España me preocupa. Estamos muy hartos de que se trate de convencer sin evidencias", afirma.

"No ha sido un mal gobierno, ha sido el caos"

Pero hay más motivos, "la gente ha ido acumulando problemas porque se ha gobernado por decreto ley, se han hecho compromisos que no se pueden cumplir, ningunear y despreciar a la oposición, sumar por sumar sin que se resuelvan problemas, parecer que estamos en la ruina cuando el Gobierno está engrosando las arcas con más impuestos", desgrana.

Para la política jubilada, uno de los grandes errores de lo que ha pasado estos últimos cuatro años en que se han destrozado derechos relativos a la mujer "destrozando lo que se había trabajado desde muchas generaciones de mujeres de muchos colores por la igualdad real y de muchos hombres. Porque las mujeres no necesitan libertadoras o libertadores, necesitan demócratas".

Por todo ello, la que fuera secretaria general de Asuntos Sociales, ve el futuro a partir del 23 de julio "con esperanza porque es posible y se va a realizar un cambio de gobierno que es lo que España necesita, no es un cambio de gobierno es salir del caos. Estoy en contacto con fundaciones y vemos que hay una cierta necesidad, el pueblo se mueve, esto hay que cambiarlo porque esto no es un mal gobierno, es el caos", insiste.

"Yolanda Días es flor de un día"

¿Qué balance hace del vendaval Podemos y la nueva extrema izquierda que es Yolanda Díaz? "Esta izquierda no es una izquierda propiamente dicha, podríamos decir que tiene ideas de izquierda, vamos como se dice "tiene palabritas de Semana Santa y acciones de carnaval'" porque " ya me dirá si se puede decir que es de izquierdas cuando se instala en el buen vivir y en aliarse con el poderoso para conseguir una sociedad más empobrecida y más necesitada de ayudas y eso no es promover la libertad que tanto monopoliza la izquierda".

Sobre Yolanda Díaz recuerda "que en Galicia se equivocó" y la define como "inventar un champán sin alcohol. Es ese fuego de artificio que se inventan cuando ya no tienen nada que ofrecer. Podemos tiene la batalla perdida y Yolanda Díaz es flor de un día porque no ha sido coherente, es un híbrido, y ya lo dice la palabra "sumar", pero no se puede sumar corderitos con lobitos. No tiene consistencia"

¿Qué puede pasar el 23 de julio? "Creo que el voto que no está de acuerdo con el gobierno va a abandonar a Sánchez y va a buscar esperanza, fortaleza y una salida de hacer las cosas distintas. Se trata de que el PP convenza, pero también es que hay una especie de rechazo, de hastío. Y se ve en el presidente del Gobierno que ahora pide 7 debates y la gente va a venir a votar aunque esté fuera de España porque hay mucho hastío como me dicen cuando voy al supermercado".

Estas son algunas de las reflexiones de una de las mujeres que han pasado por la política de España y que, a punto de cumplir ochenta años, sigue escribiendo "acabo de escribir un análisis de la visión de España en la época de Alfonso VI, que es uno de los grandes reyes, el gran forjador de lo que va a ser luego el mapa que culminará Fernando VI, el Santo. Porque en España tenemos muchas cosas en común, pero somos distintos" y sigue escribiendo.

