Almudena Blanco, víctima de ETA: “Pasar página me parece bien, pero no es arrancarla”

Almudena Blanco, hija del Teniente Coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA en el año 2000, ha estado este miércoles con Alberto Herrera, repasando en Herrera en COPE los recuerdos de aquel fatídico día y los años posteriores.

"Ese fue el último recuerdo que tengo de él, saliendo por la puerta", ha comenzado relatando Almudena.

Almudena ha recordado cómo escuchó la explosión del atentado desde su habitación: "Escuché perfectamente el sonido y cómo los cristales de mi habitación temblaron".

Sin embargo, en un primer momento, no asoció el atentado a su padre: "Yo me fui al colegio como un día normal, porque yo tenía la idea de que él se había ido en un autobús".

"Llegué al salón y estaba lleno de uniformes. Uniformes. Es otra imagen que tampoco se me borra", ha explicado sobre el momento en el que se enteró del fallecimiento de su padre.

"Mi madre hizo un gesto de negación así con la cabeza y ya no me tuvieron que explicar en ese momento mucho más", ha añadido.

Sobre esos días, Almudena ha reconocido que “no me salía al llorar el viernes. No me salía nada. El sábado en el funeral, aparte que yo creo que, por un lado me emocioné bastante porque el funeral fue un funeral militar, como los militares saben hacer bien, con todos los honores".

EFE José María Aznar, ante el féretro del teniente coronel Pedro Antonio Blanco

"Yo decía, pues, ¿por esto? ¿por mi padre? Al final he entendido que es por lo que representaba él y su asesinato. Porque es verdad que mi padre era un militar, pero víctimas en ese barrio podrían haber sido cualquiera", ha comentado sobre la gran repercusión que tuvo el asesinato de su padre.

Sobre la sensación de odio que pude dejarle el atentado, ha reconocido que “el odio te hace daño. El daño a ti solo, porque al que tú odias no le llega nada. Al final te vas a machacar tú. No vas a permitirte ser feliz que el que tienes todo el derecho, porque te han destrozado la vida", ha asegurado Almudena sobre su postura ante el odio y la venganza.

"Perdonar es algo tan personal que no se le puede pedir. En mi caso concreto... Ni perdono ni dejo de perdonar. A mí nadie me ha venido a pedir disculpas ni perdón porque realmente, aunque viniera uno de los asesinos de mi padre a pedirme perdón, no tiene ningún valor".

Almudena Blanco, en Herrera en COPE

Los beneficios que han obtenido los terroristas de ETA los ha definido como “un tema muy grave, a mí me hace mucho daño, me enfada muchísimo. Y es como si me dieran otra punzada, ¿sabes? En mi corazón. Es durísimo", lamentó Almudena sobre

"Pasar página es superar una etapa dura, ¿no? Pues me parece bien, pero no es arrancarla. Hacer como si no hubiera pasado y encima los que nos dedicamos un poco a hacer de acicate, de recordatorio, somos tan molestos. Les molestamos".

Por último, Almudena Blanco ha relatado cómo ha explicado a sus hijos quién era su abuelo: "Él siente mi dolor, el mío. Si hay un recordatorio, si sale algo en la tele o ahora que se van a cumplir en enero 25 años y bueno, pues las cosas salen. Él siente mi dolor, él siente el dolor de mi madre".