Alerta por la baja natalidad en España: "La inmigración no es la solución al problema"

Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico ha señalado en “Herrera en COPE” que hay que concienciar a la sociedad del grave problema al que nos enfrentamos y recuerda que “esto es un suicidio colectivo si no reaccionamos pronto. Es fácil de entender, si hay menos niños, hay menos gente, y al final desaparecemos”. Macarrón insiste en que si no hacemos nada “al final desaparecerá la población española”. Añade que “ya no podemos apoyarnos en pensar que con la inmigración se puede solucionar, porque si hay un declive demográfico fuerte tampoco van a venir extranjeros. Que haya inmigración es solo una solución parcial”.

Al director general de la Fundación Renacimiento Demográfico le llama la atención la “indiferencia del Gobierno ante este problema, también en Europa. En los grandes discursos siempre es un tema secundario”. Insiste en que “si cada año nacen menos niños, dentro de 30 o 40 años nadie tendrá hijos”. Macarrón ha señalado que la sociedad “cada vez está más envejecida” y a esto se suma el problema de la soledad. “Cada vez hay más gente mayor y con mayor soledad. Ahora hay cada vez más hogares con poca gente”.

El director general de la Fundación Renacimiento Demográfico ha declarado que la baja natalidad “no es cuestión de tener trabajo o no”. De hecho, “en Luxemburgo, que hay más renta per cápita, el número de niños es menor que en España. Entre Comunidades es igual. En Andalucía es donde hay más niños, frente a la zona del norte”. Macarrón ha criticado que el Estado se muestre indiferente ante este tema y que no ofrezca ayudas a las fundaciones y organismos que se preocupan por ello. “Estamos poniendo el grito en la sociedad para que no desaparezcamos”.