Acoge a un menor migrante que llegó a España con 9 años y sin familia: su historia y el alegato que lanza desde su experiencia

Este jueves, ponemos el foco en 'Herrera en COPE' en los menores migrantes no acompañados. Alberto Herrera, desde Tenerife, da voz a diferentes testimonios que (bien de forma directa o indirecta) analiza o trabaja con este asunto. O bien le repercute en su vida, por diversos motivos. Para ello, COPE se ha adentrado en un centro de menores migrantes no acompañados.

En concreto, COPE lo hace en medio del debate sobre su reparto con otras comunidades autónomas y del ultimátum dado por el Supremo al Gobierno para hacerse cargo de mil menores solicitantes de asilo acogidos aquí en Canarias.

Entre todas las voces recogidas en el reportaje, nos centramos (en este caso) en la opinión de un investigador tinerfeño.

Vicente, investigador tinerfeño

Alberto Herrera queda en la Universidad de La Laguna con el director del Observatorio de Inmigración de Tenerife, Vicente Zapata. Y más sabiendo que el reto de la migración es común a todos los países desarrollados y en buena medida determinará nuestro futuro. Abordarlo debería ser una cuestión de Estado.

"Es necesario su concurso para mantener sistemas laborales que, en buena medida, somos conscientes que caerse en el futuro si no encontramos personas que desempeñen ciertas ocupaciones", cuenta. Añade que lo que se necesita es "una política europea no solamente centrada no en el control de fronteras, que es importante, obviamente, controlar la frontera, sino también en la gestión de los flujos migratorios y en el desarrollo. Vital de las personas migrantes que recibimos".

Mural ubicado en el centro Tacoronte IV Quorum Social 77

Vicente utiliza constantemente el término personas que, más tarde, se repite también en la conversación que mantiene Alberto Herrera con Elena Cotarelo, una madre de acogida.

"SON PERSONAS CON UNA HISTORIA DE VIDA DIFERENTE CADA UNA; ES IMPORTANTE PONER LA MIRADA AHÍ"

“Creo que es muy importante que desde todos los lugares que conforman la sociedad, tengamos un poquito una mirada muchísimo más humana, muchísimo más humana de lo que está pasando. No son colectivos, no son masas, son personas- Son personas con una historia de vida diferente cada una y creo que es importante poner la mirada ahí y en la voluntad de que se genere un sistema de acogida cálido en la sociedad”, explica esta madre de acogida en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Elena tiene 42 años y es madre de acogida de un niño migrante no acompañado. No quiere dar muchos detalles. Cuando quedo con ella me cuenta que es de Mali, que llegó solo en un cayuco con 9 años. Solo con 9 años. Y que ahora tiene 14 y está en 2º de la ESO. Ella conocía la posibilidad del acogimiento desde hace años y su estabilidad vital le permitió someterse a todo el proceso y a los informes psicológicos pertinentes. Fue una de las primeras que lo hizo.

Elena, madre de acogida

Explica que cree que es muy importante la cotidianidad, "es decir, al menos en mi caso, yo dejo de lado mis necesidades y me vuelco fuertemente en el cuidado y en las necesidades que él pueda tener, la mirada muy atenta con los ritmos que van sucediendo y poniendo mucha atención y dedicando mucho tiempo a los juegos, a fortalecer la red de apoyo que tenemos familiar”.

Por último, Elena aclara que el hecho de estar en acogida no significa que haya perdido contacto con su familia biológica. Administrativamente hablando, el menor está tutelado por el Gobierno de Canarias, pero quien responde en su día a día, es Elena. Por delante queda saber qué pasará cuando cumpla 18 años. En este sentido, no descarta iniciar un proceso de adopción.

ESPECIAL COPE: 'inmigración, un reto de país'

COPE abordaba hace unas semanas el reto de la inmigración en España en una programación especial. Nuestros comunicadores recorrían el país para explicar las claves del reto migratorio y en busca de historias de personas que llegaron buscando una vida mejor y hoy viven con nosotros.

Bajo el título 'Inmigración: un reto de país', Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito ponían el foco la integración de aquellos que llegan a nuestro país con una adecuada gestión migratoria que requiere de un Pacto de Estado.