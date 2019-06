Heri Frade con el Grupo Risa: 25 años sin montar en bici, Eurovisión, anécdotas de la Vuelta y su primer beso

En breve arranca una nueva edición del Tour y cerramos con él una ronda de invitados que comenzó septiembre. Heri Frade (Oviedo, 1979) es una voz inconfundible en los Deportes COPE. Tan pronto te suple a Paco González al frente del ‘Tiempo de Juego’ como te cuenta el ciclismo como nadie en rondas de tres semanas. Eso sí, no coge una bicicleta desde hace 25 años.

Como buen profesor que es (imparte cátedra a los alumnos del Master COPE cada año), cuenta cómo se organiza una gran vuelta. Hacemos un recorrido por su vida profesional. Desde sus comienzos en un taller de radio hasta hoy. No para de contar anécdotas, como aquella de Javier Ares en una etapa llana –y larga- de un Tour de Francia, y de descubrirnos la otra cara de la antena. Lo que los oyentes no vemos: cómo se organizan él y Quique Iglesias – su fiel escudero en antena- para hacer la colada mientras siguen día a día a la serpiente multicolor, cómo son las fiestas dentro de la Vuelta a España, si hay o no algún que otro ciclista gamberro que va detrás de alguna azafata de la Vuelta, qué hay detrás del certamen ‘Miss Vuelta’, cómo se las gastan él y Quique para intentar no pagar en restaurantes mientras viajan por decenas de localidades o cómo y por qué hay que atar en corto a Oscar Pereiro…

Le dio por el periodismo pero, escuchándolo, perfectamente podría haberse ganado la vida como cantante. Melómano confeso y doctor en Eurovisión, se lo sabe todo del certamen. De niño cantó en un coro y hasta ganó un concurso. Repasamos las canciones oficiales de varias ediciones de la Vuelta. También descubrimos detalles del lado más personal de Heri, como cuando dio su primer beso a una chica en una discoteca. ¡No os lo perdáis!