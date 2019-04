Grupo Risa entrevista ¡al Evangelio de la radio!

Teníamos ganas de compartir un ratito de radio con él. Conquense a punto de cumplir los 40, no hizo carrera en el fútbol porque, entre otras cosas, Joaquín Caparrós dijo que era muy malo. Estudió informática y llegó a la radio con 19 años en diciembre del 99 pero no de la mano de Roberto Gómez (que según él los ha metido a casi todos) sino de la de Manu Martín, hoy en ESPN. Sus primeros pasos radiofónicos los dio en Onda Mayor, una radio universitaria. De ahí, a los grandes medios.

Apasionado es el fútbol en general y del futbol internacional en particular, se reconoce hincha no solo de un equipo sino dos. Recuerda una entrevista que marcó su vida por dos motivos: por quién era el protagonista y con quién la hizo. Hoy habitual y voz inconfundible en “Tiempo de Juego”, es capaz de seguir con atención 10 partidos a la vez a través de los monitores del estudio, pero a diferencia de Maldini no tiene parabólicas. Solo páginas webs de referencia para estar al día de cada país y de determinados equipos.

Nos cuenta anécdotas de las pifias que le han llegado a hacer dando resultados de 2ª División B, como aquel día que Mansilla apareció con una motosierra STHIL en el estudio. ¿Cómo son sus compañeros en el directo? ¿Es Pepe Domingo tan serio como parece? ¿Y Rubén Parra? ¿Es tan cachondo? ¿Qué opina de los Luis Angel Duque, Andrea Peláez? ¿Cómo define a Pepe Domingo, a Lama, a Paco…? Nos habla de su “This is fútbol”, de qué música le gusta, de por qué no hizo radiofórmula (presentar discos en emisoras musicales), ¡Ah! y nos contará por qué le llaman “ratita”. No os lo perdáis.

Buena persona, un buen tipo este Evangelio. O como en su día le bautizó Pepe Domingo Castaño: “El Evangelio de la radio”.