Las anécdotas de Oscar Pereiro sobre Lance Armstrong que todavía no se habían contado

Esta semana nos acompaña para abrir ‘La Noche con El Grupo Risa” invitando a Oscar Pereiro (Mos, Pontevedra, 3 de agosto de 1977). Exciclista, ganador de un Tour de Francia en 2006, fue profesional entre 2000 y 2010. Desde su retirada es comentarista de ciclismo y de fútbol en “Tiempo de Juego”, en COPE. Seguidor del Celta de Vigo y del Real Madrid, es muy defensor de Mourinho.

Descubrimos muchas cosas de su vida, por ejemplo a qué se dedicaba antes del ciclismo, cómo se enganchó a este deporte, sus inicios, quiénes fueron las personas claves en todo ello y como es la vida de un ciclista de alto nivel.

Ha sido inevitable preguntarle por el documental de Lance Amstrong, emitido recientemente, donde ninguneaba a Carlos Sastre. Oscar aprovecha para descubrirnos alguna anécdota buenísima con el norteamericano cuando coincidieron en las grandes pruebas por etapas, como por ejemplo el Tour. Precisamente en el Tour haremos hincapié; concretamente en el de aquel año 2006, cuando nuestro invitado se coronó, aunque no en los Campos Eliseos, como hubiese sido su deseo. Pereiro es un tío sorprendente. No por cómo te cuenta las cosas que ha vivido y las cosas que ve, que también, sino por su estilo al hacerlo: directo, claro, franco. La de cosas que ha hecho desde que colgó la bicicleta. No os lo perdáis. Hoy, con nosotros, un líder nato: Oscar Pereiro.