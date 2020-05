Joseba Larrañaga repasa sus momentos más divertidos en la radio junto al Grupo Risa

Cualquiera que siga el deporte a nivel de medios en este país, sabe quien es nuestro invitado de hoy. Lo conoce de sobra. Porque su voz y su cara son fácilmente reconocibles. Y siempre está en la brecha. No para. Y tampoco no se le caen los anillos. Tan pronto es el titular para presentar un programa, como pasa a suplente del mismo para cuando haga falta; lo que demuestra una cualidad no muy común en los tiempos que corren cuando hablamos de medios: humildad.

Joseba (cuyo nombre real es José Luis Larrañaga) es un currante nato, un tío de equipo, de redacción. Natural como la vida misma, lleva la comunicación en las venas. No tuvo prejuicios en salir de la casa familiar en Pasai San Pedro (Guipúzcoa) para buscarse la vida comenzando por Galicia. Los años no pasan por él. Cualquiera diría que ha superado el medio siglo. Porque Joseba está en plena forma. Con la misma frescura, con la misma chispa.