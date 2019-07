El 'vlog' de Cristina López Schlichting «¿Habrá o no habrá elecciones?»

Cristina López Schlichting, directora de 'Fin de semana' en COPE, analiza lo que será la investidura de Pedro Sánchez. Se trata de un acto fallido por los defraudes y amenazas, a unos y a otros, sin llegar a ningún acuerdo.

Schlichting habla de una segunda vuelta en septiembre o unas elecciones. Pero el Presidente en funciones ha dicho que "no utilizará una segunda oportunidad", y ante cualquier rechazo se dirigiría a nuevos comicios.

“Aquí miente todo el mundo” argumenta la comunicadora de 'Fin de semana', por lo que se plantea entonces si habrá o no habrá elecciones. A pesar de la negativa de Sánchez, los socialistas "si que están calculando y organizando" para que unas nuevas elecciones "no les pillen desprevenidos". Añade que "han establecido que podrían tener hasta 140 escaños" desgastando por completo a Podemos.

Estos rumores no son nuevos, y el asesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, “es especialista en hacernos creer, aquello que no va a hacer”. Schlichting muestra su incapacidad de sumergirse entre las mentiras de los políticos: “es imposible saber si iremos o no a elecciones”.