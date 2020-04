Cristina López Schlichting te invita a ayudar a Cáritas: ¡así puedes hacer tu donación!

Cristina López Schlichting, presentadora del programa "Fin de Semana", ha querido sumarse a la iniciativa del Grupo COPE para recaudar fondos destinados a Cáritas con los que poder ayudar a víctimas del coronavirus. "Después del dolor y los problemas sanitarios cuando todavía no ha pasado el coronavirus, ahora nos encontramos con millones de parados otra vez por el problema empresarial y con un montón de familias que no llegan a final de mes y no tienen comida. Y la solución es Cáritas. Cáritas es techo para familias donde viven cuatro en una habitación. Cáritas es comida para llenar el puchero. Cáritas es una mano tendida para encontrar trabajo. Yo ya he donado", ha explicado Schlichting en un vídeo exclusivo enviado a COPE.es