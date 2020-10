Cristina López Schlichting, a los políticos: "Ustedes son los bichos dando este lamentable espectáculo"

Es una absoluta vergüenza el espectáculo que han tenido que vivir los ciudadanos españoles a propósito del confinamiento perimetral de Madrid. Primero dijo la CC.AA. que iba a imponer el confinamiento por barrios. Después, llegó el Gobierno de la Nación y aprovechó para decir justo lo contrario y establecer el cierre de Madrid y otros municipios. Los tribunales desdijeron esta iniciativa del Gobierno y, probablemente disgustado por esta decisión del TSJM, Sánchez saca la tarjeta roja del estado de alarma.

¿Pero esto qué es? A estas alturas, una persona no sabe si tiene o no que hacer la maleta, si puede ir a Toledo a ver a unos parientes y desconoce qué normas tiene o no que cumplir.

Es una vergüenza que España en pandemia y en gravísima amenaza económica esté dirigda por un Gobierno tan absolutamente insensato y por una casta política que emplea el tiempo para pelearse. Basta ya. No podemos más. Estamos en estos momentos pensando en las personas que están muriendo en los hospitales, en los parientes que tienen que cerrar los restaurantes o en la gente que está perdiendo su trabajo.

¿Y ustedes dan este lamentable espectáculo? Es lógico que la gente está descorazonada. Ya no es solo el bicho, es que ustedes son los bichos. ¡Qué barbaridad!