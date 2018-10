Úrsula Mascaró: “En Mallorca ponen un lazo amarillo y lo quitamos inmediatamente”

Úrsula Mascaró habla cinco idiomas entre los que no está el catalán, pese a quien le pese, porque ella es oriunda de las Islas Baleares. No habla catalán pero habla menorquín, "en las islas no hablamos catalán de laboratorio, en Mallorca hablamos de una forma, en Ibiza de otra, esa es la riqueza" defiende la diseñadora de zapatos cuya fama sí cruza el charco, no solo a la Península sino también al resto del mundo.

Con su movimiento Mos Movem, y Sociedad Civil Balear, Úrsula lucha contra las imposiciones del independentismo catalán que ha invadido al Gobierno de Baleares, "dedico horas a defender nuestras islas de los independentistas que nos están empezando a imponer el catalán en temas tan importantes como la sanidad y en las islas hay problemas para tener personal sanitario. No queremos imposiciones en la Sanidad, tampoco las queremos en la Educación porque aquí para trabajar de cualquier cosa te piden el catalán. En educación llevamos 20 años en la que no se respeta la ley, se obliga que se hable con un catalán estándar de laboratorio y en las islas tenemos una gran riqueza lingüística, en Mallorca hablamos de una forma, en Ibiza de otra...".

Su defensa de España le está acarreando muchos problemas sobre todo en las redes sociales desde donde le amenazan, "me han amenazado en Twitter, dicen que me deberían pegar como a un perro, son locuras de fanáticos y hay que pasar de ellos. Lo que más me preocupaba es que llamaban al boicot, contra mis zapatos, contra las empresas que no pensamos como ellos. Es ridículo, queremos vivir en paz, en España con los de Aragón, Asturias, somos un país maravilloso, no somos independentistas y todos juntos mejor" defiende la diseñadora que no duda en afirmar que si "en Mallorca ponen un lazo amarillo y lo quitamos inmediatamente”.

La lucha de Úrsula Mascaró tiene también un fin claro evitar que la Sanidad de Baleares se deteriore aún más, "se están yendo especialistas en difíciles de sustituir, hay 500 auxiliares de enfermería que no pudieron entrar en las oposiciones porque no tenían el nivel del catalán. Es la imposición del idioma a muchos profesionales que no quieren que sus hijos estén sometidos a este adoctrinamiento. En algunos colegios se habla de países catalanes, no es en todos los colegios e institutos, pero la gente no quiere someterse a estos líos".