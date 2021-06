“Una tortura infinita”: la razón por la que Beatriz prefiere encontrar el cuerpo de Tomás Gimeno al de su hija

“Beatriz no busca tanto a Anna, busca a Tomás”. Así se refería este sábado el criminólogo Nacho Abad en su sección de Fin de Semana de COPE a las que son las esperanzas de Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas hace más de un mes y cuyo cuerpo de una de ellas apareció hace una semana. El experto en sucesos ha aclarado también a Cristina López Schlichting y al resto de oyentes en qué punto se encuentra la búsqueda del buque Ángeles Alvariño en las costas de la isla.

“El jueves pasado el Angeles Alvariño estuvo a punto de cerrar su búsqueda porque tenía otros compromisos pero, en la tarde del jueves, se hizo un Change.org en el que la familia pedía solidaridad a todos los españoles para que siguiese el buque”, comentaba el colaborador de COPE este sábado. Unas últimas informaciones que involucran incluso una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Sánchez le garantizó a la madre que estaría el tiempo necesario el Ángeles Alvariño allí. Se está barajando también la posibilidad de que se puedan usar submarinos que puedan descender a 1.500 o 2.000 metros y que, con sus luces, puedan ir registrando el fondo marino. El problema es si el cuerpo se ha quedado entre corrientes y no está en el fondo”.









El motivo por el que Beatriz prefiere encontrar a Tomás Gimeno



“Beatriz no busca tanto a Anna, busca a Tomás”, comentaba Abad en su sección. Una frase que tiene, en palabras del criminólogo, una explicación sencilla: “Porque, si encuentras a Tomás, sabes que Anna no está con vida. Pero no encontrar a Tomás puede significar que se haya ido con Anna y estén en un país extranjero”. Y es que, por difícil que pueda parecer en estos momentos, se trata de uno de los principales temores de todos: que Tomás haya asesinado a su hija mayor pero se haya fugado con la pequeña.

“Sé que es poco probable estadísticamente, pero estamos hablando de la cabeza de una madre, y condenarla a la tortura psicológica de que Tomás puede estar con su hija en cualquier otro país de centroamérica o África es condenarla a una tortura infinita hasta el final de sus días. Aunque sólo sea por el sosiego mental”, comentaba Nacho Abad este sábado en Fin de Semana. Eso sí, en cualquier caso localizar el cuerpo de Tomás va a seguir siendo muy complicado. “El problema es que no es fácil encontrar el cuerpo, va a ser muy complicado, ya hubo mucha suerte cuando se encontró a Olivia”.

Nacho Abad desmiente una información falsa sobre Tomás



No obstante, la presentadora del programa,Cristina López Schlichting, quería hablar sobre un tema en concreto: “Ha habido una confusión, porque apareció desde La Laguna la precisión del móvil de Tomás, y medios que directamente publicaron que fui localizado en tierra de madrugada”

“Es un error”, aclaraba Abad. “Entiendo que la persona que leyó el auto del juez no supo interpretarlo bien. No hay ninguna antena en el mar, todas están en tierra, y dan una cobertura enorme. El periodista dijo: un aeropuerto al lado, una antena, tierra, he descubierto la clave. No, la clave es que él estaba en el mar, la antena le daba cobertura desde tierra y él no regresó porque, si no, le hubieran dado cobertura varias antenas al mismo tiempo”, concluye el criminólogo.