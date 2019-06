Turismo de la muerte en la cima del Everest

Llegar a la cima del Everest no es un juego de niños, aunque se está convirtiendo en turismo para mucha gente que no está preparada para alcanzar la cima. El testimonio de un cineasta que estaba filmando un documental y que no esperaba para nada encontrarse el camino a la cima como un cementerio da buena cuenta de ello. “Muerte, carnicería y caos”. Así resumió Saikaly su intensa subida a la cima de la montaña. Durante el ascenso al Everest, el documentalista afirmó que vio “cuerpos tirados en la ruta, personas que intentaron volver y terminaron muertas y personas que arrastraban cuerpos”.

Se ha convertido en viral una foto de esta misma persona en la que se ve una cola de 200 alpinistas esperando a pocos metros de la cumbre. La media de temperatura es en 35 grados bajo cero con practicamente nada de oxígeno.

Son días de expediciones comerciales en las que hace buen tiempo. Por el Campo Base estaba Sergi Mingote, que ya ha alcanzado la cima dos veces sin apoyo de botellas de oxígeno. Quería subir, pero después de un rescate, una piedra le pegó en el pecho y tenía una fisura en las costillas y una infección en el pulmón. Aunque sí dio buena cuenta de las 800 personas que estaban a 5.000 metros preparados para subir a la cima y provocar los famosos embotellamientos.

Este domingo, Sergi ha contado en 'Fin de Semana' de COPE su experiencia ante este terrible atasco. "El Everest es una montaña que está casi todos los días vacía. Sólo en los días de buen tiempo se realizan las expediciones comerciales. Los alpinistas convencionales nos alejamos de esos días para evitar ese turismo", ha contado. Pero, ¿por qué ha habido tantos muertos? Sergio da la clave: A partir de 6.000 metros el cuerpo entra en déficit y desgaste aunque comamos, bebamos y descansamos. Y todo es por la falta de oxígeno. En esa altura se ha de ir con cierta velocidad y autonomía. Esos alpinistas sin experiencia no tienen ninguna autonomía y muchos acaban muriendo", ha dicho.

Para Sergi, Nepal ha de regular los permisos "porque ellos mismos matarán las posibilidades" de la montaña. "Sólo con pedir experiencia ya se reduciría en un 90% la afluencia", ha dicho.