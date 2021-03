“Todos los sanitarios hemos hecho lo imposible por transmitir cariño a los enfermos de IFEMA”

Ana María es enfermera del SUMMA 112 y además saltó a la fama hace poco por entregar el Goya a la Mejor Película y decir unas muy emotivas palabras en la gala: “Para mí fue muy especial, propuse decir esas letras, no tenía muy claro si me iban a dejar porque no sabía que me habían elegido para darlo, y cuando me dijeron que sí fue muy especial para mí porque quería decir esas palabras y no paro de recibir felicitaciones”.

La enfermera fue la principal precursora de la ‘Biblioteca Resistiré’ de IFEMA, algo que, en principio, no le pareció “meritoria” porque “siempre” ha leído: “Cuando llegué la primera noche que trabajé empecé a preparar libros hasta que los puse a disposición de los pacientes con permiso de mis superiores. Luego pedí ayuda en las redes sociales y fue maravilloso, mucha gente se animó a participar. Yo siempre digo que la biblioteca la empecé con un pequeño carro pero es tan grande y con tanta gente que me gusta decirlo, es la realidad”.

Un mensaje a los que ha perdido seres queridos: “Lo siento muchísimo, pero de verdad que tnato mis compañeros como yo hemos hecho lo imposible por curarles, aunque no siempre es posible. Han tenido todo el cuidado posible, alguien les habrá dado cariño, unas palabras de consuelo, que se queden con eso porque los que estamos en primera línea hemos hecho todo lo posible por generar eso”, asegura Ana.

Para finalizar, también tiene palabras de cariño hacia los medios de comunicación: “La labor comunicativa sigue siendo enorme, y amplío a ustedes que informan y cuidan del resto, sois los comunicadores los que están ahí se agradece mucho porque sois muy necesarios”.