Teo Cardalda: “OT cambió todo en la música, tenías que expresarte con luces y no lo entiendo”

Teo Cardalda, músico, compositor y productor, tiene nuevo trabajo bajo el brazo, ‘El viaje que nunca acaba’, y aprovecha su visita a Fin de Semana con Cristina para hacer memoria de sus 40 años en la música.

Además asegura que él triunfó en su momento “pero ahora es complicadísimo, hay gente de mucho talento que va a estar sin salir”. Él formaba parte del grupo Golpes bajos, y recuerda que “el éxito fue difícil de asimilar, éramos unos provincianos a los que se les abre el mundo y la verdad es que nos comportamientos como gilipollas porque dejamos la carrera en el momento álgido por problemas de adolescentes”.

La pregunta clave estilo ‘papá o mamá’: ¿Paul McCarney o Peter Gabriel? Pues él tiene respuesta: “Mi ídolo es Gabriel. Está claro que un grupo como Beatles, con la difusión de los últimos año y el documental de Disney, son la Biblia, fuente inagotable de referencia. Y yo he confirmado que Paul era el motor de Beatles, Lennon era estupendo y divertido, Harrison es brutal pero triste. Paul es una brutalidad y lo sigue siendo, era el que empujaba el núcleo de Beatles, siempre lo sospeché y tras ver los documentales lo he confirmado”.

No ha ignorado el fenómeno que fue Operación Triunfo: “Lo trastocó todo, cambió todo el concepto de la música. Produje a Nuria Fergó y conozco a Bisbal, pero a raíz de OT cambió todo, la concepción de la música, había que expresarse con luces, no se corresponde con lo que yo entiendo por música. No hay un puñetero programa de tv en todas las teles, no hay un programa con un crítico musical con tiempo para enseñar las cosas que salen. Me consta que presentan proyectos pero TVE no entra ahí, solo en los concursos”, termina.