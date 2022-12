"Tenemos que inventarnos algo para abrigarnos": los ucranianos se enfrentan sin luz a su Navidad más dura

Son más de doscientos días los que llevamos de guerra en Ucrania y, de momento, la situación no está próxima a mejorar. A falta de cumplir un año, los ucranianos están a las puertas de enfrentarse a su invierno y Navidad más dura, no solo por el frío,con temperaturas bajas naturalmente, sino por los cortes que ha ido haciendo Rusia del suministro eléctrico.

Sin electricidad y con temperaturas bajo cero, Rusia espera aprovechar ese escollo para dar un vuelco a la guerra a su favor. DIce, eso sí, Putin, que está dispuesto a negociar siempre y cuando se admita que todo lo que lleva conquistado en Ucrania, es suyo.

Mientras continúa el avance de la guerra, y las temperaturas continúan bajando (suelen estar entre -4 grados y 2), en Fin de Semana hemos querido saber cómo los ucranianos están viviendo este otoño y lo que queda de invierno. Por eso, hemos hablado con Tatiana Kolbayenkova,ucraniana en Odessa, a la que, en su edificio, de vez en cuando se le va la luz.

"Con la luz se va la calefacción y tenemos que inventarnos cosas para abrigarnos mejor, evitar pérdidas de calor cerrando todas las ventanas...Uno se acostumbra, pero es duro" nos explicaba. "Ahora estoy en casa sin luz y nunca puedes saber cuándo volverá. Los horarios que se habían establecido no funcionan ahora" nos contaba.

Con frío, buscando formas de tener luz y sin conexión

Como nos contaba Tatiana, todo lo que tienen en casa, funciona con electricidad, de tal manera que, en cuanto hacen esos cortes, pierden desde el calor de la calefacción hasta las coneciones. Afortunadamente, este invierno le ha tocado vivirlo en un bloque antiguo, que dispone de calefacción central y cocina con gas, una suerte que no corren muchos de sus amigos.

"Una vez se va la luz, no hay nada" explicaba emocionada. "Así aumenta el disgusto de la sociedad ucraniana contra los rusos, no contra los ucranianos" nos contaba.

"Cada cual tiene sus trucos para tener luz o preparar comida...Los vecinos de bloques más modernos se compran pequeñas cocinas de gas, bombonas pequeñas para poder ir ahorrando energía" nos decía. "En mi caso, hemos comprado unas baterías solares para tener la luz por la tarde".

Mientras nos lo contaba, su conexión telefónica se ha cortado, algo que, según nos contaba Olena Zaliesnova, ciudadana ucraniana en Kiev, es por los cortes de luz.

Esta ucraniana nos contaba que ahora mismo están registrando temperaturas bajo cero, y que, por lo que sabe de sus amigas en sus casas, "desaparece la luz y las conexiones".

"Cada uno está inventando sus formas para que esto no afecte" explicaba. Ella también se encuentra muchos días sin conexiones, con cortes de luz que le impiden poder hablar con nadie. "No había posibilidad de conectar, no podías llamar a nadie ni saber qué es lo que pasaba, Solo podemos usar la radio" explicaba.

"Tengo velas por si acaso cuando más de un día no hay electricidad" nos contaba. Lo que significa que, mientras sigan bajando las temperaturas, no van a poder pasar un buen invierno. Como nos recuerda, la esperanza es lo último que están perdiendo.