Sin poder abrir, pérdidas y esperando el invierno: ¿en qué situación se encuentran las estaciones de esquí?

Seguro que esta misma semana lo has notado, y no es para menos, teniendo en cuenta que las temperaturas han bajado considerablemente. Hace más frío, te abrigas más, y ya, de cara a Navidad, estás pensando en esos planes que impliquen no pasar demasiado frío. Pero, ¿por qué uno de esos planes no iba a ser ir a la nieve?

Pues, precisamente, porque no han abierto muchas de las estaciones de esquí, a pesar de que estamos próximos a empezar el invierno. Muchas de ellas esperaban encontrar una estampa blanca en estas fechas, y, aunque algo de nieve ha caído, se han encontrado con que no es suficiente para abrir, algo perjudicial no solo para los esquiadores, sino para el propio sector.

??? Aragón inaugura temporada de esquí mientras resurge el proyecto de la unión de estacioneshttps://t.co/CzIOIab7IK — Cope Zaragoza (@CopeZaragoza) December 14, 2023

Por eso, aquí en Fin de Semana vamos a hacer un recorrido por tres de nuestras estaciones y ver en qué punto se encuentran todas. Nos vamos hasta la cordillera cantábrica, a la estación de Alto Campó, donde no ha caído nieve y, su directora, Cristina López, nos atendía. "Estamos a la espera de nieve y ojalá en los próximos días llegue para empezar la temporada, no ha caído lo suficiente con el efecto adecuado, pero esperamos que cambie el tiempo y la nieve haga acto de presencia" empezaba a decir.

Y es que no han podido arrancar la temporada aunque, dice, son "optimistas" y creen que podrán abrir cuanto antes.

Estaciones abiertas pero sin mucha nieve

Continuamos el recorrido en el sistema ibérico central, donde estaciones como Valdesquí o Navacerrada se encuentran cerradas por la falta de nieve. Desde ahí nos vamos hasta el Pirineo aragonés, a Candanchú, una de las pocas estaciones que sí ha podido abrir con fuerza. Amparo Lecumberri, del Hotel Edelweiss, nos aseguraba que la estampa desde la ventana es preciosa.

"El panorama no puede ser más maravilloso, tiene la fama de ser espectacular y es lo que vemos desde nuestras ventanas, no con toda la nieve que nos gustaría, pero sí la suficiente para abrir la temporada. Eso sí, todavía de poca afluencia este fin de semana y esperamos que llegue a tope" decía.

Aseguraba que han caído unos 50 centímetros de nieve, y que las temperaturas de los últimos días han trastocado todos los planes. "Este fin de semana hemos abierto y lo haremos definitivamente a partir del día 22" decía.

En el Pirineo catalán ha tenido algo más de suerte, con una semana de ventaja respecto a la apertura. Lo mismo en Sierra Nevada, en Granada, donde abrieron definitivamente en el puente.

Mercedes Delgado, es del departamento de comunicación de la estación. "Este fin de semana hemos mejorada, hemos alcanzado los 8,4 km de pista abierta gracias a la producción de nieve, los cañones han funcionado día y noche. Ahora mismo nos estamos preparando de cara a Navidad, vamos a producir nieve para añadir recorrido para Navidad, cuando más afluencia espera e incorporar los remontes" decía.